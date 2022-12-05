С 1 января 2023 года услугу «тревожной кнопки» в Таллинне будут предоставлять предприятия Koduandur OÜ и Viking Security AS, с которыми заключен договор сроком на три года. Благодаря обновленной услуге люди с особыми потребностями получат уверенность в том, что в случае неожиданной проблемы со здоровьем или несчастного случая к ним быстро придут на помощь – даже в случае, если сами они будут не в состоянии позвать на помощь.
Новая технология вызовет пожилому человеку помощь в критической ситуации
Предприятие Koduandur OÜ разработало программное обеспечение, позволяющее при помощи специального устройства, установленного дома у одинокого пожилого человека или у человека с особыми потребностями, определять, что с человеком случилось несчастье, но сам он вызвать помощь не может. Роль Viking Security AS заключается в том, чтобы реагировать и оказывать помощь попавшим в беду людям, как только устройство предприятия Koduandur OÜ обнаружит потенциальную опасность.
«Мы рады, что можем наделить пожилых горожан, людей с особыми потребностями, а также их близких чувством уверенности в том, что помощь всегда близко – даже, если люди не могут сами позвать на помощь. Город будет бесплатно предоставлять эту услугу нуждающимся, – сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – Новая технология позволит эффективнее оказывать помощь в ситуациях, если наручное устройство человеку не подходит, либо когда человек в критической ситуации забудет им воспользоваться, или же если состояние здоровья не позволяет человеку вызвать помощь с помощью устройства. Технология также позволяет контактным лицам в режиме реального времени проверять, все ли в порядке с их близким человеком. Это особенно актуально, когда пожилой человек не отвечает на телефонные звонки».
Домашний датчик собирает данные о бытовой среде человека (движение, температура, влажность воздуха), то есть сам человек не должен сообщать о том, что попал в беду. Кроме того, домашний датчик способен обнаружить нетипичное изменение температуры воздуха (слишком прохладное или чрезмерно теплое помещение). При этом сохраняется приватность – устройство не фотографирует, не снимает видео и не записывает звук.
Устройство работает от батареек как минимум в течение года, передавая данные благодаря встроенной системе связи – подключение к интернету не требуется. Если устройство зафиксировало тревожную ситуацию, оно оповещает об этом контактное лицо или службу реагирования. Инфосистема устройства позволит контактным лицам ознакомиться с полученными данными.
28 ноября 2022 года представители Koduandur OÜ начали связываться с пользователями услуги, чтобы договориться о визите на дом. В ходе часового визита представитель Koduandur OÜ установит и настроит новое устройство, расскажет об изменениях, выдаст памятку и заключит с получателем услуги новый договор.
Нынешний поставщик услуги, предприятие Meditech Estonia OÜ, начнет демонтаж старых устройств 2 января 2023 года. Предприятие передаст ключи от квартир Таллиннскому департаменту социального обеспечения и здравоохранения, который, в свою очередь, передаст их на хранение новым партнерам – предприятиям Koduandur OÜ и Viking Security AS.
Услуга «тревожной кнопки» предоставляется людям, местом жительства которых в соответствии с регистром народонаселения является город Таллинн. Для получения услуги необходимо подать заявление в районную управу по месту жительства. Затем социальный работник совершит визит на дом и произведет оценку потребности в помощи. Если специалисты отдела социального обеспечения придут к выводу, что услуга «тревожной кнопки» покроет потребность человека в помощи, то лицо сможет получать ее бесплатно за счет города.