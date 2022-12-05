АНАЛИЗ ⟩ Кто не любит EKRE, и кого не любят избиратели этой партии

Согласно опросу, проведенному Norstat по заказу Целевого учреждения либеральных граждан (SALK), самой неприятной партией в Эстонии является EKRE. Это как бы партийный термометр, на котором сторонники партии должны определить оценку на шкале от -5 до +5 как для своей партии, так и другим партиям.

Положительные оценки от избирателей ожидаемо достаются своей для них партии. Гораздо важнее то, как сторонники разных политических партий относятся к другим партиям, потому что на основе этого можно сделать важные политические выводы. С кем вступать в коалицию? Как проводить кампанию? Кому противопоставлять себя, а кому нет?