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АНАЛИЗ ⟩ Кто не любит EKRE, и кого не любят избиратели этой партии

Микк Салу
, журналист
Кто не любит EKRE, и кого не любят избиратели этой партии
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В первом ряду слева Мартин Хельме, Март Ярвик, Март Хельме, Хенн Пыллуаас.
В первом ряду слева Мартин Хельме, Март Ярвик, Март Хельме, Хенн Пыллуаас. Фото: Sander Ilvest

Эдгар Сависаар однажды сказал, что в политике важно только то, кому ты нравишься, а не то, кому ты не нравишься. Кажется, что Мартин Хельме из EKRE продолжает линию Сависаара, и это утверждение странным образом оказывается верным возле избирательных урн.

Согласно опросу, проведенному Norstat по заказу Целевого учреждения либеральных граждан (SALK), самой неприятной партией в Эстонии является EKRE. Это как бы партийный термометр, на котором сторонники партии должны определить оценку на шкале от -5 до +5 как для своей партии, так и другим партиям.

Положительные оценки от избирателей ожидаемо достаются своей для них партии. Гораздо важнее то, как сторонники разных политических партий относятся к другим партиям, потому что на основе этого можно сделать важные политические выводы. С кем вступать в коалицию? Как проводить кампанию? Кому противопоставлять себя, а кому нет?

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