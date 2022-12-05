Эдгар Сависаар однажды сказал, что в политике важно только то, кому ты нравишься, а не то, кому ты не нравишься. Кажется, что Мартин Хельме из EKRE продолжает линию Сависаара, и это утверждение странным образом оказывается верным возле избирательных урн.
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АНАЛИЗ ⟩ Кто не любит EKRE, и кого не любят избиратели этой партии
Кто не любит EKRE, и кого не любят избиратели этой партии
Согласно опросу, проведенному Norstat по заказу Целевого учреждения либеральных граждан (SALK), самой неприятной партией в Эстонии является EKRE. Это как бы партийный термометр, на котором сторонники партии должны определить оценку на шкале от -5 до +5 как для своей партии, так и другим партиям.