Карилайд: действия министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса незаконны

«Все понимают, и вовлеченные стороны также признают, что действия министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса являются незаконными, однако премьер-министр Кая Каллас разводит руками и заявляет, что ничего не может сделать в этой ситуации. Министр финансов Аннели Аккерманн, чья подпись стоит под списком поправок к госбюджету от правительства, заявляет, что председатель соцдемов проводит предвыборную кампанию партии на государственные деньги, но и у нее нет полномочий нажать на тормоза», – сказал Карилайд.

«Государственный контролер Янар Холм на состоявшемся сегодня утром заседании специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом ясно заявил, что действия Лаури Ляэнеметса противоречат действующему законодательству и добросовестной практике, и призвал Рийгикогу не поддерживать предложенное поправки в таком виде», – добавил Карилайд.

«С таким же успехом Минобороны могло бы начать повышение пенсий в экстренном порядке, а Минсельхоз закупать системы ПВО», – сказал Карилайд.

«Наконец, сам Лаури Ляэнеметс признал, что выделение денег на детские сады не укладывается в строку бюджета МВД, но поскольку его предложения не были поддержаны партнерами по коалиции, он действовал лишь узко в интересах партии без мандата государственных партнеров. Крайне циничное поведение! С таким же успехом Минобороны могло бы начать повышение пенсий в экстренном порядке, а Минсельхоз закупать системы ПВО», – сказал Карилайд.