Председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Яанус Карилайд считает незаконными действия министра внутренних дел, социал-демократа Лаури Ляэнеметса, по распределению так называемых крышевых средств.
Карилайд: действия министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса незаконны
«Все понимают, и вовлеченные стороны также признают, что действия министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса являются незаконными, однако премьер-министр Кая Каллас разводит руками и заявляет, что ничего не может сделать в этой ситуации. Министр финансов Аннели Аккерманн, чья подпись стоит под списком поправок к госбюджету от правительства, заявляет, что председатель соцдемов проводит предвыборную кампанию партии на государственные деньги, но и у нее нет полномочий нажать на тормоза», – сказал Карилайд.
«Государственный контролер Янар Холм на состоявшемся сегодня утром заседании специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом ясно заявил, что действия Лаури Ляэнеметса противоречат действующему законодательству и добросовестной практике, и призвал Рийгикогу не поддерживать предложенное поправки в таком виде», – добавил Карилайд.
«С таким же успехом Минобороны могло бы начать повышение пенсий в экстренном порядке, а Минсельхоз закупать системы ПВО», – сказал Карилайд.
«Наконец, сам Лаури Ляэнеметс признал, что выделение денег на детские сады не укладывается в строку бюджета МВД, но поскольку его предложения не были поддержаны партнерами по коалиции, он действовал лишь узко в интересах партии без мандата государственных партнеров. Крайне циничное поведение! С таким же успехом Минобороны могло бы начать повышение пенсий в экстренном порядке, а Минсельхоз закупать системы ПВО», – сказал Карилайд.
По его словам, самодеятельность нынешнего министра внутренних дел фактически восходит к тому времени, когда министром финансов была Кейт Пентус-Розиманнус, которой нужна была поддержка социал-демократов, чтобы стать членом Европейской счетной палаты.
«Сегодняшняя Эстония, к сожалению, находится в неуверенных руках», – Карилайд.
Карилайд считает, что в аппарате министра внутренних дел достаточно вещей, на которых следует сосредоточиться. «Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заявил, что повышения зарплаты полицейским недостаточно, по словам главы Спасательного департамента Куно Таммеару, спасатель не может получить кредит в банке на покупку дома на свои доходы, восточная префектура нуждается в дополнительном внимании, а спасательные отряды ждут организации», – добавил Карилайд.
В заключение Карилайд сказал: «Центральная фракция придерживается мнения, что премьер-министр несет ответственность за бардак в госбюджете. Немыслимо, чтобы глава правительства просто смотрел на расширение финансовой политики со стороны министра. Политические инвестиции согласовываются на коалиционном собрании таким образом, чтобы они соответствовали законодательству, и у партнеров было общее понимание происходящего. Сегодняшняя Эстония, к сожалению, находится в неуверенных руках».