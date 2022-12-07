По действующей в Эстонии системе государство дотирует выплату зарплат работникам дошкольных учреждений. Сейчас их зарплата составляет по крайней мере 90 процентов от минимальной зарплаты школьного учителя.
Мнение ⟩ Государство забыло о дошкольных учреждениях?
В следующем году для учителей запланировано увеличение заработной платы на 24 процента, однако на работников дошкольных учреждений государственная поддержка не распространяется. Очевидно, что самоуправления оказываются в сложной ситуации. Им не под силу поднять зарплату работникам детских садов из своего бюджета. Почему же министр образования и науки одобрил горячо поддержанное социал-демократами повышение минимальной заработной платы учителям и при этом не подумал о работниках дошкольного образования, которое также находится в его зоне ответственности?
В Эстонии уже идут разговоры, что нескольким самоуправлениям придется отвязать зарплаты работников детсадов от минимальной зарплаты школьного учителя. В таком случае эти самоуправления больше не смогут рассчитывать на дотацию, которая была внесена в государственный бюджет по инициативе социал-демократов в 2014 году и действовала до сих пор.
Наиболее плачевно положение самоуправлений, расположенных в отдалении от крупных центров. Неужели министр образования и науки действительно добьется того, что при 22-процентной инфляции самоуправления будут вынуждены отвязать зарплату работников детсадов от минимальной зарплаты школьного учителя и поднять ее ровно настолько, чтобы уложиться в свой бюджет?
Если это произойдет, можно будет говорить об урезании зарплат. Ведь у работников детских садов есть оправданное ожидание повышения зарплаты пропорционально инфляции. В то время как государство должно не допускать запустения регионов, расположенных далеко от богатых городов, и обращать больше внимания на тамошние самоуправления, министр образования и науки делает нечто прямо противоположное!
Государственная дотация в 15 миллионов евро составляет лишь малую часть от фонда заработной платы работников дошкольных учреждений, который в текущем году, по данным портала государственных средств, составил в целом около 156 миллионов евро. Когда в 2014 году была использована схема поддержки в 15 миллионов, тогда эта сумма составляла примерно 15 процентов всего фонда заработной платы. В текущем году этот процент стал меньше и не достигает даже 10 процентов. Если дотацию не увеличить, ее удельный вес к следующему году опустится на примерно 7,5 процента.
Государство выделило волости Кастре в 2022 году 64 774 евро на зарплату учителей детских садов. В наших 23 дошкольных учреждениях открыты 23 группы, где работает более 40 учителей. В большинстве групп – два учителя и помощник учителя. В нескольких группах практикуется схема «учитель – ассистент – помощник учителя». Таким образом, из выделенных государством 64 000 евро мы можем заплатить зарплату с учетом налогов трем учителям!
Повышение зарплат школьным учителям, в пользе которого я нисколько не сомневаюсь, связано с еще большим количеством получателей заработной платы в публичном секторе. Кроме воспитателей в детских садах повышения зарплат ждут опорные специалисты в детсадах и в школах, организаторы внеклассных кружков, директора школ и заведующие детскими садами. И не только они.
Для повышения зарплат работникам из этого списка, если соблюдать те же объемы, что заявлены в отношении школьных учителей, требуется около 60 миллионов евро. Местные самоуправления, несомненно, были бы рады получить и половину этой суммы. Потому что ведь еще у Оскара Лутса учитель говорил Тоотсу: если две задачки не можешь, реши хотя бы одну. А выходит, что протолкнули закон, не увеличив реальные размеры государственной дотации и не взяв на себя политическую ответственность.
От имени правления Союза городов и волостей Эстонии мы в середине октября отправили правительству республики обращение на эту тему. Но, как уже стало традицией, попытки обратить на проблему внимание премьер-министра и других ответственных лиц – в данном случае министра образования и науки, министра госуправления и министра финансов – даже не заслуживают ответа.
Недели идут, государственный бюджет, куда еще можно бы внести исправления, передается из комиссии на второе чтение в парламент, а у нас в почтовом ящике пустота – ответа нет, не говоря уже про обсуждение по существу.
Если в конечной фазе обсуждения госбюджета министр не соберется с ответом, то в Эстонии, что, конечно, печально, появится множество белых пятен. А именно – тех самоуправлений, в бюджете которых зарплата учителей детских садов отвязана от минимальной зарплаты школьного учителя.
Неужели мы пришли теперь к тому, что волостные собрания должны решать, сократить ли, например, организаторов культурных мероприятий, уменьшить ли финансирование по обслуживанию дорог или отодвинуть на задний план важные инвестиции, чтобы оставить зарплату в детских садах привязанной к минимальной зарплате учителей? Можно, конечно, поступить иначе: финансирование в других областях урезать не будем. Просто накажем, как следует, работников детских садов за то, что министр не сделал свою работу!