Мнение ⟩ Государство забыло о дошкольных учреждениях?

Государственная дотация в 15 миллионов евро составляет лишь малую часть от фонда заработной платы работников дошкольных учреждений, который в текущем году, по данным портала государственных средств, составил в целом около 156 миллионов евро. Когда в 2014 году была использована схема поддержки в 15 миллионов, тогда эта сумма составляла примерно 15 процентов всего фонда заработной платы. В текущем году этот процент стал меньше и не достигает даже 10 процентов. Если дотацию не увеличить, ее удельный вес к следующему году опустится на примерно 7,5 процента.