Фото ⟩ Полиция в Таллинне массово останавливала машины Bolt: что происходит?

Целью полицейского рейда было напомнить участникам дорожного движения, что, как и при вождении личного автомобиля, при передвижении на арендованном транспорте необходимо соблюдать все правила дорожного движения.

Руководитель Bolt Drive Eesti Хенрико Аэр сказал, что безответственным водителям нет места среди пользователей Bolt Drive. «Мы постоянно сотрудничаем с полицией ради безопасности дорожного движения, и если водитель неаккуратно обращается с автомобилем Bolt Drive, нарушает правила дорожного движения, мы можем сразу заблокировать его на нашей платформе. В автомобили также установлено дополнительное оборудование, которое помогает отслеживать скорость движения и необычное поведение при вождении», – сказал Аэр.

Всего за выходные полиция проверила 110 водителей арендованных автомобилей, у шестерых из них не было водительских прав. В ходе рейда была проверена трезвость 1316 водителей, 11 из которых находились в состоянии опьянения. Было начато два производства в связи с допуском к управлению транспортным средством лица без водительских прав, а также выявлено использование услуги аренды автомобиля от имени другого лица. В нескольких машинах были обнаружены наркотические вещества, а также выявлено несколько мелких нарушений.

Проверки в выходные показали, что большинство пользователей арендованных автомобилей ведут себя на дорогах образцово. Начальник патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила сказал, что, к сожалению, эти отдельные правонарушители всегда как ложка дегтя в бочке меда – существенно влияют на нашу безопасность дорожного движения. «К счастью, сотрудничество полиции с компаниями по аренде очень хорошее. Мы все хотим, чтобы сервисом пользовались только законопослушные люди и прежде всего для обеспечения безопасности дорожного движения», – сказал Пярила.