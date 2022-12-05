Способность Украины сохранять военную инициативу и быстрый темп на поле боя зависят от того, будут ли ее войска продолжать боевые действия зимой, уверены аналитики Института военных исследований (ISW).
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ISW: Чтобы сохранить военную инициативу, Украина должна продолжать контратаки и зимой
ISW: Чтобы сохранить военную инициативу, Украина должна продолжать контратаки и зимой
Украинские чиновники объявили, что для того, чтобы воспользоваться недавними боевыми успехами и не дать российским войскам вернуть инициативу, украинские войска планируют продолжить контратаки и предстоящей зимой.
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