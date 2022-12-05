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ISW: Чтобы сохранить военную инициативу, Украина должна продолжать контратаки и зимой

ISW/Interfax/BNS/PM
ISW: Чтобы сохранить военную инициативу, Украина должна продолжать контратаки и зимой
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Украинский танк.
Украинский танк. Фото: MARKO DJURICA

Способность Украины сохранять военную инициативу и быстрый темп на поле боя зависят от того, будут ли ее войска продолжать боевые действия зимой, уверены аналитики Института военных исследований (ISW).

Украинские чиновники объявили, что для того, чтобы воспользоваться недавними боевыми успехами и не дать российским войскам вернуть инициативу, украинские войска планируют продолжить контратаки и предстоящей зимой.

Пресс-секретарь Восточной группы ВСУ Сергей Череватый вчера сообщил, что передвигаться в период мерзлоты позволяет тяжелая колесная и гусеничная техника, и что украинские войска приступили к ее подготовке для использования в зимних операциях.

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