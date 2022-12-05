ISW: Чтобы сохранить военную инициативу, Украина должна продолжать контратаки и зимой

Украинские чиновники объявили, что для того, чтобы воспользоваться недавними боевыми успехами и не дать российским войскам вернуть инициативу, украинские войска планируют продолжить контратаки и предстоящей зимой.

Пресс-секретарь Восточной группы ВСУ Сергей Череватый вчера сообщил, что передвигаться в период мерзлоты позволяет тяжелая колесная и гусеничная техника, и что украинские войска приступили к ее подготовке для использования в зимних операциях.