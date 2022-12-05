В Нарве хотят установить систему мониторинга дронов на месте бывшего танка

«На сегодняшний день около 70 процентов речной границы Нарвы покрыто мониторинговой техникой, но этого недостаточно, и это не дает пограничникам полного обзора происходящего в приграничной зоне. Таким образом, одной частью проекта по развитию всей восточной границы являлось то, чтобы и на Нарвском участке была обеспечена полная мониторинговая способность», – рассказал Идаский префект Тарво Крууп.

Для этого Департамент полиции и пограничной охраны планирует в ближайшие годы построить в Ида-Вирумаа на приграничной территории 15 новых радарных позиций и создать отдельную систему обнаружения и нейтрализации дронов, которая состоит из радаров и прочих комбинированных систем, а также относящейся к ней пограничной инфраструктуры», – пояснил Крууп.

Для возведения необходимых радарных позиций министерство внутренних дел планирует приобрести у местных самоуправлении подходящие участки. Среди прочего Нарвской городской управе было сделано предложение построить в Эстонии современную систему мониторинга дронов и всё необходимое для неё в Нарве на улице Йыэсуу в месте, где ранее находился памятник-танк.

Вице-канцлер по внутренней безопасности МВД Эстонии Вейко Коммусаар отметил, что система обнаружения и нейтрализации дронов поможет поднять безопасность границы на новый уровень.