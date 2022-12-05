Для повышения безопасности границы Департамент полиции и пограничной охраны планирует построить в Ида-Вирумаа 15 дополнительных радарных позиций и создать современную систему мониторинга дронов, в результате чего можно будет получить полный обзор восточной границы в реальном времени.
В Нарве хотят установить систему мониторинга дронов на месте бывшего танка
«На сегодняшний день около 70 процентов речной границы Нарвы покрыто мониторинговой техникой, но этого недостаточно, и это не дает пограничникам полного обзора происходящего в приграничной зоне. Таким образом, одной частью проекта по развитию всей восточной границы являлось то, чтобы и на Нарвском участке была обеспечена полная мониторинговая способность», – рассказал Идаский префект Тарво Крууп.
Для этого Департамент полиции и пограничной охраны планирует в ближайшие годы построить в Ида-Вирумаа на приграничной территории 15 новых радарных позиций и создать отдельную систему обнаружения и нейтрализации дронов, которая состоит из радаров и прочих комбинированных систем, а также относящейся к ней пограничной инфраструктуры», – пояснил Крууп.
Для возведения необходимых радарных позиций министерство внутренних дел планирует приобрести у местных самоуправлении подходящие участки. Среди прочего Нарвской городской управе было сделано предложение построить в Эстонии современную систему мониторинга дронов и всё необходимое для неё в Нарве на улице Йыэсуу в месте, где ранее находился памятник-танк.
Вице-канцлер по внутренней безопасности МВД Эстонии Вейко Коммусаар отметил, что система обнаружения и нейтрализации дронов поможет поднять безопасность границы на новый уровень.
«Наша граница и сейчас хорошо охраняется и безопасность обеспечена, но благодаря мониторингу и нейтрализации дронов граница вскоре станет ещё безопаснее. Для этого нам и нужны дополнительные позиции для мониторинга на берегу реки Нарва. Лучшим местом для этого является территория между городами Нарва и Нарва-Йыэсуу, где раньше располагался памятник-танк, которую министерство внутренних дел предложило городу Нарва отдать в собственность государства», – пояснил Коммусаар.
«Данный участок очень хорошо подходить для сооружения такой требовательной системы, поскольку он расположен на приграничной территории, обеспечивает хороший обзор и доступ, является достаточно большим и позволяет наблюдать за дальними дистанциями не только на суше, но частично и на Нарвском заливе и море», – добавил Тарво Крууп.
По словам Коммусаара, министерство внутренних дел в то же время ведет переговоры с самоуправлениями Нарвы и Нарва-Йыэсуу по вопросу приобретения других необходимых участков, где планируется создать дополнительные радарные позиции.
Если число незаконных пересечений границы за последние годы остается на стабильно одинаковом уровне, то число нарушений границ, совершенных с помощью дронов, значительно выросло, и лишь за десять месяцев этого года пограничники выявили в Ида-Вирумаа 106 несогласованных полетов дронов, среди которых были как нарушения, совершенные по незнанию, так и несколько трансграничных преступлений.