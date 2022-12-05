В декабре и в начале нового года Omniva откроет восемь почтовых отделений будущего, где для клиента будут доступны все необходимые почтовые услуги и возможности получения и отправки посылок онлайн-магазинов.
Фото ⟩ В Таллинне открыли первое почтовое отделение будущего
Кроме того, почтовые отделения Omniva предложат клиенту более разносторонний, экологически чистый и клиентоориентированный подход, чем раньше. Почтовое отделение в галерее Tallinna Kaubamaja стало первым почтовым отделением с обновленным дизайном.
«Индустрия почтовых отправлений и посылок меняется с высокой скоростью. Независимо от того, что сегодня люди отдают предпочтение посылочным автоматам, остались такие услуги, которые клиенты хотели бы осуществить непосредственно в почтовом отделении. В новых отделениях созданы все современные и инновационные возможности для этого, начиная от широкого выбора товаров до разносторонних услуг», – сказал председатель правления Omniva Март Мяги.
Новые почтовые отделения более экологичны, чем раньше. В продаже имеется экологически чистая упаковка и другие решения для обертки отправлений. «Мы предлагаем подход "бери или оставь". В почтовом отделении теперь можно оставить ненужную упаковку от полученной посылки, чтобы следующий клиент мог отправить свою посылку, воспользовавшись старой оберткой», – добавил Мяги.
Omniva серьезно относится к теме социальной ответственности. «Мы хотим быть доступны в тех местах, где мы необходимы людям и куда легко добраться», – сказал Мяги и подчеркнул, что почтовые отделения будущего доступны и для людей с особыми потребностями. «Наши почтовые отделения расположены, например, в районных центрах, где посещение почты можно совмещать с повседневными делами, экономя время и силы», – добавил Мяги.
«Отделения будущего будут предлагать, помимо почтовых услуг, различные государственные и муниципальные услуги. Мы уже сделали первый шаг в этом направлении и предлагаем, например, возможность присоединиться к универсальной услуге электроснабжения», – сказал Мяги.
В качестве новшества в почтовых отделениях Omniva появились сувенирные магазины, где можно купить книги и другие подарки. В продаже также есть почтовые марки, открытки и другая почтовая продукция. В центре залов будет располагаться упаковочный стол для упаковки посылок, где перед наступающим Рождеством клиенты смогут завернуть подарки и сразу же их отправить.
Новое почтовое отделение с расширенным ассортиментом товаров открылось сегодня в галерее Tallinna Kaubamaja. В декабре также будут реновированы почтовые отделения в торговых центрах Kristiine, Järve и Arsenal, а также в Кейла. Отделения Тарту, Курессааре и Раквере получат новый облик в начале следующего года. В течение трех лет будут обновлены все почтовые отделения Omniva по всей Эстонии.