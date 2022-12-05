Фото ⟩ В Таллинне открыли первое почтовое отделение будущего

Кроме того, почтовые отделения Omniva предложат клиенту более разносторонний, экологически чистый и клиентоориентированный подход, чем раньше. Почтовое отделение в галерее Tallinna Kaubamaja стало первым почтовым отделением с обновленным дизайном.

«Индустрия почтовых отправлений и посылок меняется с высокой скоростью. Независимо от того, что сегодня люди отдают предпочтение посылочным автоматам, остались такие услуги, которые клиенты хотели бы осуществить непосредственно в почтовом отделении. В новых отделениях созданы все современные и инновационные возможности для этого, начиная от широкого выбора товаров до разносторонних услуг», – сказал председатель правления Omniva Март Мяги.

На открытии также присутствовал министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван. Фото: Кристийна Таммик

Новые почтовые отделения более экологичны, чем раньше. В продаже имеется экологически чистая упаковка и другие решения для обертки отправлений. «Мы предлагаем подход "бери или оставь". В почтовом отделении теперь можно оставить ненужную упаковку от полученной посылки, чтобы следующий клиент мог отправить свою посылку, воспользовавшись старой оберткой», – добавил Мяги.

Фото: Кристийна Таммик

Omniva серьезно относится к теме социальной ответственности. «Мы хотим быть доступны в тех местах, где мы необходимы людям и куда легко добраться», – сказал Мяги и подчеркнул, что почтовые отделения будущего доступны и для людей с особыми потребностями. «Наши почтовые отделения расположены, например, в районных центрах, где посещение почты можно совмещать с повседневными делами, экономя время и силы», – добавил Мяги.