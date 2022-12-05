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Украинская бизнесвумен: у руководителя бизнеса должен быть запасной план на случай войны

Андрус Карнау
Украинская бизнесвумен: у руководителя бизнеса должен быть запасной план на случай войны
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До войны Наталья Микольская занималась консультированием небольших компаний по вопросам расширения их деятельности за рубежом. Она также был заместителем министра экономического развития и торговли правительства Украины. Снимок сделан в 2016 году, когда она еще занимала этот пост.
До войны Наталья Микольская занималась консультированием небольших компаний по вопросам расширения их деятельности за рубежом. Она также был заместителем министра экономического развития и торговли правительства Украины. Снимок сделан в 2016 году, когда она еще занимала этот пост. Фото: Shutterstock

Украинский визионер и консультант Наталья Микольская говорит, что живет на две страны: Украина и Великобритания, Киев и Лондон. Наш разговор состоится в день, когда украинские войска отвоюют Херсон. Народ ликует, над городом развеваются сине-желтые флаги, даже самым большим скептикам приходится признаваться себе, что украинская армия способна бороться с российской.

В день, когда я писал эти строки, Украина подверглась крупнейшему ракетному обстрелу за последние недели. Помимо многоквартирных домов, Россия в очередной раз нацелилась на электростанции и котельные, чтобы оставить Украину в темноте и холоде и тем самым заставить страну сдаться.

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