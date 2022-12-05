Украинская бизнесвумен: у руководителя бизнеса должен быть запасной план на случай войны

До войны Наталья Микольская занималась консультированием небольших компаний по вопросам расширения их деятельности за рубежом. Она также был заместителем министра экономического развития и торговли правительства Украины. Снимок сделан в 2016 году, когда она еще занимала этот пост.

Украинский визионер и консультант Наталья Микольская говорит, что живет на две страны: Украина и Великобритания, Киев и Лондон. Наш разговор состоится в день, когда украинские войска отвоюют Херсон. Народ ликует, над городом развеваются сине-желтые флаги, даже самым большим скептикам приходится признаваться себе, что украинская армия способна бороться с российской.