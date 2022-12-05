Украинская бизнесвумен: у руководителя бизнеса должен быть запасной план на случай войны

Украинский визионер и консультант Наталья Микольская говорит, что живет на две страны: Украина и Великобритания, Киев и Лондон. Наш разговор состоится в день, когда украинские войска отвоюют Херсон. Народ ликует, над городом развеваются сине-желтые флаги, даже самым большим скептикам приходится признаваться себе, что украинская армия способна бороться с российской.
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