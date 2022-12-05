В центре отдыха погиб 15-летний юноша: в расследовании трагедии поставлена точка

Второго января в Куутсемяэ в Отепя произошла трагическая случайность, когда 15-летний юноша застрял в ленточном подъемнике во время очистки его от снега и от полученных травм скончался на месте. С целью выяснения обстоятельств трагедии полиция возбудила уголовное производство, которое в настоящее время завершено.

Прокурор Южного округа Айнар Койк заявил, что деятельность несовершеннолетнего должен был контролировать его отец, работавший в том же лыжном центре. «В ходе расследования не было выяснено, почему молодой человек застрял в подъемнике, и мы можем только предполагать, могли бы предотвратить несчастный случай более эффективное руководство и надзор, или нет. Поэтому полиция предъявила мужчине подозрение в бездействии при нарушении требований безопасности, что повлекло смерть человека», – сказал прокурор.