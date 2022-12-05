Прокуратура завершила расследование несчастного случая, в результате которого в начале года в лыжном центре Куутсемяэ в Валгамаа погиб 15-летний юноша.
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В центре отдыха погиб 15-летний юноша: в расследовании трагедии поставлена точка
В центре отдыха погиб 15-летний юноша: в расследовании трагедии поставлена точка
Второго января в Куутсемяэ в Отепя произошла трагическая случайность, когда 15-летний юноша застрял в ленточном подъемнике во время очистки его от снега и от полученных травм скончался на месте. С целью выяснения обстоятельств трагедии полиция возбудила уголовное производство, которое в настоящее время завершено.