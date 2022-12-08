Пришло время отказаться от требования вносить денежный залог за участие в выборах в Рийгикогу. Это неэффективно, а главное – подрывает демократию Эстонской Республики, будучи формой экономической дискриминации.
Мнение ⟩ Залог за участие в выборах – это настоящая дискриминация!
Во-первых, требование залога не гарантирует равного обращения с кандидатами и не достигает цели отсева кандидатов, которые несерьезно относятся к своему выдвижению. Сейчас мы видим, что в Рийгикогу и правительстве есть люди, чьи слова и поступки вносят раскол в эстонское общество и наносят ущерб имиджу страны за рубежом.
Во-вторых, инфляция сейчас высока. В избирательный список могут входить до 125 кандидатов. Если идти на выборы полным списком, это обойдется в 81 750 евро. Маленькая партия рискует тем, что не преодолеет избирательный барьер и потеряет эти деньги, которые перейдут в доход государства. А крупным партиям, которые в любом случае попадут в Рийгикогу, волноваться не о чем, потому что залог будет им возвращен. Это лишь углубляет неравенство. Размер избирательного залога в следующем году составит 650 евро. Кандидаты могли бы потратить эти деньги на что-то другое.
В-третьих, Рийгикогу отменил запрет на наружную политическую рекламу. Эта поправка к закону была внесена явно в интересах партий, находящихся у власти, тогда как жизнь малых партий она только усложнила. У крупных партий большие бюджеты с заметной поддержкой государства. Осенью 2021 года мы видели, что даже в день выборов около избирательных пунктов стояли агитационные палатки и висели плакаты с номерами кандидатов. Такая система поддерживает тех, у кого больше денег на рекламу.
В-четвертых, требование залога за участие в выборах в Рийгикогу вводит экономический ценз, что запрещается статьей 12 Конституции Эстонской Республики.
У активных граждан должна быть возможность участвовать в демократических процессах вне зависимости от того, сколько у них денег. Нынешняя система удерживает у власти богатых, которые не в состоянии понять людей с более низкими доходами и тем более отстаивать их интересы. К власти не подпускают новых способных людей, которые могли бы представлять не лидеров крупных партий, а своих реальных сограждан, чьи проблемы им понятны и близки.
В качестве законной альтернативы залогу «Зеленые» предлагают предъявлять собранные подписи в поддержку кандидата. Это значит, что для участия в выборах каждый кандидат должен будет предъявить 50 подписей в свою поддержку или же выплатить избирательный залог в полном объеме. Любой человек, собравший 50 подписей, покажет, что его воспринимают всерьез в той же, а может даже в большей степени, чем если бы он просто внес залог в размере 650 евро.
В итоге от такой системы выиграли бы все стороны. Крупные партии выиграют, потому что сбор подписей может стать частью уличной агитации. Тогда как маленькие и новые партии смогут принять участие в выборах, не рискуя банкротством. Наконец, выиграет и народ, потому что все граждане на равных основаниях смогут прийти в политику. Ведь демократия – это власть народа, а не власть денег.