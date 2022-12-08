Мнение ⟩ Залог за участие в выборах – это настоящая дискриминация!

Во-первых, требование залога не гарантирует равного обращения с кандидатами и не достигает цели отсева кандидатов, которые несерьезно относятся к своему выдвижению. Сейчас мы видим, что в Рийгикогу и правительстве есть люди, чьи слова и поступки вносят раскол в эстонское общество и наносят ущерб имиджу страны за рубежом.

Во-вторых, инфляция сейчас высока. В избирательный список могут входить до 125 кандидатов. Если идти на выборы полным списком, это обойдется в 81 750 евро. Маленькая партия рискует тем, что не преодолеет избирательный барьер и потеряет эти деньги, которые перейдут в доход государства. А крупным партиям, которые в любом случае попадут в Рийгикогу, волноваться не о чем, потому что залог будет им возвращен. Это лишь углубляет неравенство. Размер избирательного залога в следующем году составит 650 евро. Кандидаты могли бы потратить эти деньги на что-то другое.

В-третьих, Рийгикогу отменил запрет на наружную политическую рекламу. Эта поправка к закону была внесена явно в интересах партий, находящихся у власти, тогда как жизнь малых партий она только усложнила. У крупных партий большие бюджеты с заметной поддержкой государства. Осенью 2021 года мы видели, что даже в день выборов около избирательных пунктов стояли агитационные палатки и висели плакаты с номерами кандидатов. Такая система поддерживает тех, у кого больше денег на рекламу.