Флавия и Келли Насименто, дочери трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, опровергли слухи о терминальной стадии его болезни.
«Это не так!» - дочери Пеле опровергли слухи о его состоянии
30 ноября легендарный футболист был госпитализирован, причем в субботу появилась новость о том, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, которая заключается в снятии болевых симптомов и создании комфортного состояния при неизлечимых заболеваниях.
Сейчас появилось опровержение слухов, причем сам Пеле сообщил, что лечится в обычном режиме.
По словам Келли, она устала получать соболезнования. Как отмечает дочь Пеле, он попал в больницу из-за легочной инфекции и находится в обычной палате.
«Несправедливо говорить о том, что он находится в терминальной стадии, на паллиативном лечении. Это не так, поверьте нам. Больше, чем кто-либо другой, мы не хотим, чтобы этот момент наступил. Конечно, однажды это произойдет, но сейчас не время для подобной тревоги», — цитирует Флавию Globo Esporte.