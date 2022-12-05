«Это не так!» - дочери Пеле опровергли слухи о его состоянии

30 ноября легендарный футболист был госпитализирован, причем в субботу появилась новость о том, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, которая заключается в снятии болевых симптомов и создании комфортного состояния при неизлечимых заболеваниях.

«Несправедливо говорить о том, что он находится в терминальной стадии, на паллиативном лечении. Это не так, поверьте нам. Больше, чем кто-либо другой, мы не хотим, чтобы этот момент наступил. Конечно, однажды это произойдет, но сейчас не время для подобной тревоги», — цитирует Флавию Globo Esporte.