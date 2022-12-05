Фото ⟩ В Эстонии были обнаружены опасные детские игрушки: они сняты с продажи

Игрушки должны быть сконструированы таким образом, чтобы контакт с содержащимися в игрушке веществами не вызывал неблагоприятных последствий для здоровья человека. Для обеспечения безопасности существуют ограничения на содержание некоторых химических элементов в игрушках.

Департамент проанализировал содержание фталатов в пластиковых игрушках и выделение из них нескольких других элементов, таких как свинец, кадмий, хром, никель и т. д. Всего на испытания по химическим показателям было взято 10 различных пластиковых игрушек (куклы, игрушки для купания, пластмассовые машинки, кубики и т.д.), все они соответствовали требованиям.

Кроме того, TTJA провела испытания игрушек, предназначенных для маленьких детей (детей до трех лет), на предмет отделения мелких деталей. Так как маленькие дети имеют привычку класть в рот различные предметы, игрушки, предназначенные для маленьких детей, и их детали, которые могут от них отсоединиться, должны быть такой формы и размера, чтобы исключить риск удушья ребенка из-за проглатывания мелких деталей и их застревания в дыхательных путях малыша.

Всего на испытания было взято пять игрушек для детей раннего возраста, из которых три оказались несоответствующими требованиям: набор погремушек для малышей «Funny Baby», погремушка-маракас и строительная башня «собачка». В ходе испытаний от указанных игрушек отделялись мелкие детали (сломанные детали, шарики внутри погремушки, собачьи глазки).