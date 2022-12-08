Ликвидация городских гимназий в Нарве: решение принято, вопросы остались

Сыр-бор разгорелся из-за договора, заключенного Нарвской горуправой с Министерством образования и науки. По условиям договора город имеет право оставить только одно муниципальное образовательное учреждение гимназической ступени, и эта муниципальная гимназия примет не более 20 процентов от всего числа нарвских гимназистов. Остальные будут распределены по двум новым государственным гимназиям, которые планируется построить в 2023 году и где предусмотрено 720 учебных мест. Претендентов на сохранение гимназической ступени среди нынешних муниципальных школ было пять.

Согласно подготовленному городской управой проекту решения, гимназическую ступень предложено оставить в Языковом лицее. Фото: Архив Языкового лицея

За отказ – новое здание

В течение октября курирующий образование представитель отдела культуры горуправы встречался с попечительскими советами и ученическими представительствами Нарвского языкового лицея (НЯЛ) и всех четырех муниципальных гимназий Нарвы.

Три гимназии – Солдинаская, Кесклиннаская и Пяхклимяэская – нуждаются кто в ремонте, кто в реконструкции, а кому и просто необходимо новое здание. А ремонт финансируется государством только при условии перехода муниципальной гимназии в категорию основной школы. Как пояснили чиновники городской управы, город не может отремонтировать или построить новое здание муниципальной школы с гимназической ступенью. Поэтому, выбрав из двух зол меньшее, все три гимназии со следующего учебного года отказываются от гимназической ступени и становятся основными школами.

А Кренгольмская гимназия свободна от обязательств и вовсе не желает прощаться со своими гимназистами. Аналогичное желание изъявил и Нарвский языковой лицей.

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