Судя по эмоциональным сообщениям в соцсетях и выступлениям родителей и учителей на встречах с городскими чиновниками, многие горожане неоднозначно восприняли инициативу правительства о ликвидации части муниципальных гимназий в Нарве. Учителя опасаются увольнений, а родители учащихся – завышенных требований, которые будут предъявлять в государственных гимназиях.
Ликвидация городских гимназий в Нарве: решение принято, вопросы остались
Сыр-бор разгорелся из-за договора, заключенного Нарвской горуправой с Министерством образования и науки. По условиям договора город имеет право оставить только одно муниципальное образовательное учреждение гимназической ступени, и эта муниципальная гимназия примет не более 20 процентов от всего числа нарвских гимназистов. Остальные будут распределены по двум новым государственным гимназиям, которые планируется построить в 2023 году и где предусмотрено 720 учебных мест. Претендентов на сохранение гимназической ступени среди нынешних муниципальных школ было пять.
За отказ – новое здание
В течение октября курирующий образование представитель отдела культуры горуправы встречался с попечительскими советами и ученическими представительствами Нарвского языкового лицея (НЯЛ) и всех четырех муниципальных гимназий Нарвы.
Три гимназии – Солдинаская, Кесклиннаская и Пяхклимяэская – нуждаются кто в ремонте, кто в реконструкции, а кому и просто необходимо новое здание. А ремонт финансируется государством только при условии перехода муниципальной гимназии в категорию основной школы. Как пояснили чиновники городской управы, город не может отремонтировать или построить новое здание муниципальной школы с гимназической ступенью. Поэтому, выбрав из двух зол меньшее, все три гимназии со следующего учебного года отказываются от гимназической ступени и становятся основными школами.
А Кренгольмская гимназия свободна от обязательств и вовсе не желает прощаться со своими гимназистами. Аналогичное желание изъявил и Нарвский языковой лицей.
Выбор сделан
Как отметили члены Комиссии по образованию горсобрания, при выборе между Кренгольмской гимназией и Языковым лицеем особое внимание уделялось уровню успеваемости по математике, эстонскому языку и эстонскому языку как второму иностранному. Хотя показатели Кренгольмской гимназии были высоки по всем предметам, лучшие были у НЯЛ. Он оказался лидером по базовой и профильной математике, а также по эстонскому языку как второму иностранному. Несмотря на то что показатель удельного веса выпускников НЯЛ оказался ниже, чем Кренгольмской гимназии – 74,6 процента против 78,4, по качеству знаний лицеисты заняли первое место. Так, из всех 37 золотых медалей в городе выпускники Нарвского языкового лицея взяли 16, а из 22 серебряных – 10.
«Гимназия на Кренгольме является единственным учреждением, где дети, проживающие в этом районе, могут учиться, – рассказывает заместитель председателя Нарвского городского собрания Денис Ларченко. – Но мы учитываем больше факторов, чем география. Нам важны и качество подготовки учащихся, и уровень преподавательского состава. Уровень подготовки выпускников Кренгольмской гимназии уступает уровню выпускников Нарвского языкового лицея, о чем говорят и результаты экзаменов, и процент поступлений в вузы».
По словам исполняющей обязанности заведующей отделом культуры мэрии Ларисы Дегель, любая школа, которая хотела сохранить статус гимназии, должна была не только показать свои успехи в образовании, но и соответствовать двум требованиям. «Первое – количество гимназистов в муниципальной школе не должно превышать 20 процентов от всего количества учащихся в стационарной форме обучения, – говорит Лариса. – Второе – прием учащихся должен составлять не менее 240 человек в год. Согласно подготовленному городской управой проекту решения, гимназическую ступень предложено оставить в Нарвском языковом лицее».
Остальные 80 процентов гимназистов муниципальных школ по договору между Нарвой и государством должны поступить в новые государственные гимназии. По данным отдела культуры мэрии, сегодня около 50 процентов всех старшеклассников Нарвы изъявляют желание продолжить учебу на гимназической ступени.
Госгимназия по-эстонски
Открытие Эстонской государственной гимназии, строящейся между улицами Краави и Харидузе, планировалось к 1 сентября 2023 года, однако долгие поиски подрядчика могут затянуть сроки сдачи.
Но к концу 2023 года в Нарве появится небольшой образовательный городок эстонского языка. Учебный комплекс объединит будущую Эстонскую государственную гимназию, ныне работающую муниципальную Нарвскую эстонскую гимназию, которая станет основной школой, и Нарвскую Ваналиннаскую государственную школу с языковым погружением.
По словам директора Эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар, здесь начнут учиться 250 гимназистов, а всего в образовательном комплексе будет 400 учащихся. «Мы берем учеников из Ваналиннаской школы, из действующей Эстонской гимназии, набираем в 10-е классы учеников других нарвских школ, – делится планами Ирене. – В этом же здании станет работать и Эстонская основная школа. В какой-то степени предложим работу учителям и там и там».
Ирене уверена, что педагогам, чей уровень владения эстонским языком соответствует требованиям, прямая дорога в ее гимназию.
«В рамках открытого конкурса, который начнется в декабре, мы ищем семь педагогов: по математике, природоведению, иностранным языкам, эстонскому языку, искусству, социальным и реальным предметам, – говорит Ирене. – Я надеюсь, что многие учителя, преподающие на гимназических ступенях в муниципальных школах, придут к нам».
Конфликт интересов? Нет, не слышали!
На наш запрос в отдел культуры мэрии Нарвы, сколько средств будет сэкономлено городом после ликвидации муниципальных гимназий и какая сумма выплачивается за 93 иногородних гимназистов, учащихся в Нарве, ответа мы не получили.
А Министерство образования и науки оставило без комментариев работу депутатской комиссии по образованию горсобрания Нарвы. Интересно, что комиссию, которая выбрала единственной русской гимназией Языковой лицей, возглавляет директор этого лицея Надежда Черкашина. Мы спросили горожан, что они думают о таком конкурсе. В отличие от чиновников, которые предпочитают промолчать, жители Нарвы высказываются открыто.
33-летний плотник Кирилл уверен, что назначение директора лицея главой конкурсной комиссии — это подкуп Черкашиной в обмен на голос в горсобрании. Кирилл высказался за то, чтоб образование в школах было либо в ведении муниципалитета, либо в ведении государства.
34-летняя бухгалтер Ксения считает, что экономически переход на госгимназии оправдан, но это отбирает возможность поступления в вузы. Обучение становится привилегией, и в дальнейшем это ведет к классовому расслоению.
35-летняя кинолог Ирина уверена, что сейчас гимназическая ступень в лучшую сторону отличается от той, что была раньше. С 10-го класса у учеников уже появляются курсы по будущей специальности, а также уроки по 70 минут и отказ от домашних заданий. А вот преобразование действующих гимназий в основные школы она снижением статуса не считает.
50-летняя экономист Елена говорит, что Языковой лицей – сильнейшая школа и политику можно здесь не принимать во внимание. А переход на госгимназии она считает неоправданным, так как нет учебников, нет учителей. Лучше усиленные уроки эстонского языка, чем математика на эстонском в Ида-Вирумаа, где нет языковой среды.
Госгимназия по-русски
К новому учебному году в городе распахнет свои двери Нарвская государственная гимназия на улице Александра Пушкина. В многоуровневом учебном корпусе предусмотрено около 540 учебных мест.
Глобальная реорганизация городских гимназий коснется и примерно 20 преподавателей. Как рассказала Лариса Дегель, 15 из них или не имеют желания продолжать работу в школе в силу возраста, или имеют другую работу, или уходят по личным причинам. Остальным педагогам, чья квалификация соответствует требованиям Министерства образования и науки, будет предложено рабочее место в основной школе.
Готовность предложить работу чрезвычайно актуальна, поскольку не все учителя муниципальных школ, где закрывается гимназическая ступень, владеют госязыком на требуемом уровне. Тема эта очень болезненна для Нарвы.
«Учителя, не владеющие эстонским языком на уровне В2, но желающие работать в гимназической ступени, могут подавать документы в Нарвскую государственную гимназию, предлагающую обучение по схеме 60 на 40 процентов, – говорит мэр Нарвы Катри Райк. – После конкурсного отбора гимназия предоставит им наставников-менторов, которые будут их поддерживать весь период до получения ими требуемой языковой категории».
Комментарий
Работать продолжат все учителя
НАДЕЖДА ЧЕРКАШИНА, директор Нарвского языкового лицея
Сегодняшние преподаватели гимназической ступени нашего Языкового лицея в большинстве своем полностью соответствуют как квалификационным требованиям, так и уровню владения государственным языком. Так что все учителя останутся на своих рабочих местах, если все сложится благоприятно для нашего лицея. Понятно, что в политике возможно все, и когда решения окончательно не приняты, трудно быть уверенным на сто процентов.