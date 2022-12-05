Эстонский дзюдоист Клен-Кристофер Кальюлайд прошел на престижнейшее соревнование

Клен-Кристофер Кальюлайд сумел выбиться в топ-10 борцов на прошедшем в Токио турнире Grand Slam и поднялся на три позиции в мировой рейтинговой таблице, разместившись на 35-й строчке. Тем самым он обеспечил себе выход на соревнования высшего уровня Jerusalem Masters, которые пройдут в конце декабря.

Главной целью Кальюлайда на японских состязаниях было подняться в рейтинговой таблице как минимум на два пункта и пройти на израильский турнир, на котором можно будет набрать олимпийские очки.

Первым соперником Кальюлайда на токийском турнире был перуанец Юта Галаррета, которого наш спортсмен победил в добавочное время. Во втором круге соперником Кальюлайда стал сильный кыргызстанский борец Эрлан Шеров. Кальюлайд уже дважды побеждал Шерова, но в этот раз, к сожалению, был вынужден признать его превосходство.

В весовой категории до 90 кг Кальюлайд занял девятое место и поднялся в мировом рейтинге на 35-ю позицию, что дало ему возможность выхода на израильский турнир.

На турнире Jerusalem Masters спортсмены смогут заработать баллы, необходимые для выхода на Олимпийские игры. На соревнования в Израиле попадут 36 лучших дзюдоистов мира в каждой весовой категории. Место на этих соревнованиях себе также обеспечил эстонский дзюдоист Григорий Минашкин, который на прошлых выходных выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира в Ливане и поднялся на пять пунктов в мировом рейтинге – он занял 32-ю строчку в весовой категррии до 100 кг.