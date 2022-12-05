Ого! Читайте, сколько средств выделит столица на спорт в будущем году

Расходы на деятельность в этой сфере составят 20,3 млн евро, инвестиции – 11,4 млн евро, что в общей сложности на три миллиона больше, чем в текущем году.

Для достижения поставленных целей в сотрудничестве государства и местных спортивных организаций будет осуществляться развитие и поддержка организованной спортивной деятельности как на любительском, так и на профессиональном уровне. Таким образом, поддержка будет оказана различным спортивным проектам и объединениям, частным спортивным базам, международным спортивным соревнованиям, которые обогащают спортивную жизнь Таллинна. Одновременно с этим внимание будет направлено на движение для поддержания здорового образа жизни, продолжится поддержка занятий спортом для детей и молодежи на любительском и профессиональном уровне, а также проведение различных мероприятий и кампаний, направленных на повышение осознанности среди молодежи.

«Крупнейшей инвестицией в сфере спорта в следующем году является комплексная реновация Таллиннского спортхолла, которая была начата в этом году. Спортхолл должен быть построен к осеннему сезону 2023 года, на эти цели планируется выделить около 7,5 млн евро. Также продолжится поэтапное приведение в порядок стадиона в Кадриорге, который через несколько лет отметит свое столетие. В бюджете на следующий год на проектировочные работы и установку освещения планируется выделить миллион евро», - отметил вице-мэр Вадим Белобровцев.

Кроме того, в следующем году на улице Пунане будет построен футбольный холл, на это запланирован 1,1 млн евро. В Кристийнеском доме спорта пройдут фасадные работы и утепление, на эти цели предусмотрено выделить полмиллиона евро. Также начнется проектирование строительства пристройки спортивного центра Сыле, в результате в будущем улучшится логика перемещения по центру, будет расширено фойе, также будут построены необходимые санитарные помещения. На проектировочные работы предусматривается выделение 170 000 евро. В Нымме на месте амортизированной площадки для экстремальных видов спорта «Ильмаризе» планируется построить новую, на проектирование и первый этап работ планируется выделить 200 000 евро.

На обслуживание и расширение городских спортивных дорожек в 2023 году предусматривается выделение 550 000 евро. Резервный ремонтный фонд спортивных учреждений должен составить 390 000 евро, за счет чего возможно провести небольшие работы в нескольких спортивных учреждениях.