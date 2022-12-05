Сегодня, 5 декабря, около 13.30 в Вырумаа на 24-25-х километрах шоссе Обинитса-Вымморски-Петсери произошло ДТП.
Грузовик врезался в дорожное ограждение: топливо утекает, движение перекрыто
Грузовик врезался в дорожное ограждение: топливо утекает, движение перекрыто
«На этом участке произошло ДТП, когда грузовик Volvo по еще неизвестной причине врезался в дорожное ограждение», – сказала пресс-секретарь полиции Рагне Кейск. По ее словам, никто не пострадал, но движение было перекрыто в двух направлениях.
«Известно, что топливный бак грузовика также поврежден, и есть утечка топлива. Спасатели работают над остановкой утечки и ликвидацией последствий. Сотрудники полиции регулируют движение и направляют водителей», – добавила она.