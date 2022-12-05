Грузовик врезался в дорожное ограждение: топливо утекает, движение перекрыто

«На этом участке произошло ДТП, когда грузовик Volvo по еще неизвестной причине врезался в дорожное ограждение», – сказала пресс-секретарь полиции Рагне Кейск. По ее словам, никто не пострадал, но движение было перекрыто в двух направлениях.