Эксперт по европейскому праву: разглашая данные о бенефициаре, Эстония нарушает закон

На прошлой неделе Министерство финансов объявило, что Эстония продолжит обнародовать данные о фактических бенефициарах, как это делалось до сих пор, на основании Закона о предотвращении отмывания денег. Директива Европейского суда, рекомендующая государствам-членам удалить данные бенефициаров из публичного пространства, в Эстонии не будет применена, и в настоящее время нет причин спешить с изменением закона.