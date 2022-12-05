На прошлой неделе Министерство финансов объявило, что Эстония продолжит обнародовать данные о фактических бенефициарах, как это делалось до сих пор, на основании Закона о предотвращении отмывания денег. Директива Европейского суда, рекомендующая государствам-членам удалить данные бенефициаров из публичного пространства, в Эстонии не будет применена, и в настоящее время нет причин спешить с изменением закона.
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Эксперт по европейскому праву: разглашая данные о бенефициаре, Эстония нарушает закон
Эксперт по европейскому праву: разглашая данные о бенефициаре, Эстония нарушает закон
Поскольку предписание действительно, обнародование данных продолжится. Однако с данной точкой зрения не согласен эксперт по европейскому праву Март Паринд. По словам Паринда, Европейский суд проанализировал предписание директивы и оценил ее на соответствие Хартии Европейского союза об основных правах, которая, как считает эксперт, является обязательным для учреждений и государств-членов Европейского Союза.
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