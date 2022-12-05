Фото и видео ⟩ Вандал, испортивший в Таллинне выставку «Коммунизм = рашизм», сам сдался полиции

По словам председателя правления Эстонского института исторической памяти Меэлиса Марипуу, это умышленное причинение вреда экспонатам, и полиция проинформирована о происшествии, но дополнительной информации от правоохранительных органов он пока не получал.

«К сожалению, вчера (воскресенье — ред.) между четырьмя и семью часами вечера кто-то сломал одну из выставочных панелей. На наш взгляд, это явно преднамеренное и политически мотивированное действие, а не случайное хулиганство», – сказал Марипуу.

По его словам, выставка рассказывает об убийствах и других преступлениях против мирных жителей, совершенных советскими и российскими властями в Украине в 1930-х и 1940-х годах, а также во время продолжающейся войны России против Украины на примере конкретных человеческих судеб.

«Этим поступком было выражено отношение к войне России против Украины. К сожалению, аналогичный случай произошел с нашей предыдущей посвященной Украине выставкой», – сказал представитель института.

«По оценке полиции, речь идет об акте вандализма со стороны молодежи и деятельность этих людей не направлена против Украины и украинцев», – сообщил в понедельник вечером Департамент полиции и погранохраны.

В среду, 7 декабря, пресс-служба полиции сообщила, что молодой человек, испортивший один из стендов выставки, сам связался с полицией. «Он раскаивается в совершенном проступке и готов возместить причиненный собственнику выставки ущерб», – уточнили в полиции.

В сентябре институт был вынужден временно убрать экспозицию, посвященную истории украинской освободительной борьбы, открытую в Губернаторском саду на Тоомпеа, которая также подверглась нападению вандалов.