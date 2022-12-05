В Монголии протестующие попытались ворваться в Дворец правительства

Протесты в Улан-Баторе начались еще 4 декабря.

«Прошла акция протеста недовольных ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможенного контроля. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики», – пишет ТАСС.

#Ulaanbaatar #Mongolia🇲🇳- Crowds at the north side of Sükhbaatar Square are storming the Government Palace with skirmishes with police occurring (📹яв яв) pic.twitter.com/6RSvC24dbC — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) December 5, 2022

Как отмечает Central Asia, демонстранты требовали «вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров, укравших уголь на 44 триллиона тугриков (12,9 млрд долл)». Shuud пишет, что под следствием находятся 15 должностных лиц.

По данным «РИА Новости», некоторые протестующие сняли с себя одежду в тридцатиградусный мороз в знак протеста против растущих цен на сырьевые товары.

Сегодня демонстранты также попытались прорваться в Дворец Правительства, но у них не получилось. Полиция призвала всех разойтись. Губернатор столицы издал указ о насильственном разгоне демонстрации.