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В Монголии протестующие попытались ворваться в Дворец правительства

«Новая Газета. Европа»
В Монголии протестующие попытались ворваться в Дворец правительства
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Дворец правительства Монголии.
Дворец правительства Монголии. Фото: Erakogu

В столице Монголии продолжаются протесты из-за сообщений о возможных кражах при экспорте угля в Китай. Об этом пишут монгольские СМИ.

Протесты в Улан-Баторе начались еще 4 декабря.

«Прошла акция протеста недовольных ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможенного контроля. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики», – пишет ТАСС.

Как отмечает Central Asia, демонстранты требовали «вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров, укравших уголь на 44 триллиона тугриков (12,9 млрд долл)». Shuud пишет, что под следствием находятся 15 должностных лиц.

По данным «РИА Новости», некоторые протестующие сняли с себя одежду в тридцатиградусный мороз в знак протеста против растущих цен на сырьевые товары.

Сегодня демонстранты также попытались прорваться в Дворец Правительства, но у них не получилось. Полиция призвала всех разойтись. Губернатор столицы издал указ о насильственном разгоне демонстрации.

По данным News.mn, пострадали шесть человек, в том числе, четыре сотрудника службы безопасности дворца.

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