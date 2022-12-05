Полиция просит содействия в установлении местонахождения 46-летнего Кайдо, который в середине ноября ушел из дома попечения Выйзику и пропал.
Нужна ваша помощь: пропал 46-летний мужчина
По словам персонала, Кайдо покинул дом попечения 14 ноября и до сих пор никто не знает, куда он пошел и где проводит время. Подобное случалось и ранее: объявленный в розыск человек гостил у друзей, а сотрудники дома попечения не имели информации относительно того, где он и все ли с ним в порядке.
Теперь полицию попросили о помощи в поиске Кайдо. На прошлой неделе местные стражи порядка проверили всевозможные места, где мог находиться пропавший, как в деревне Мялликвере в волости Пыльтсамаа, так и в Выйзику. К сожалению, найти его так и не удалось.
Приметы пропавшего: низкий рост, крепкое телосложение. Уходя из дома попечения, на Кайдо была серая куртка с капюшоном и спортивный костюм с темными полосками.
Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении изображенного на фото человека, просят звонить по телефону 5235097 или писать по адресу электронной почты ivo.saarela@politsei.ee.