Нужна ваша помощь: пропал 46-летний мужчина

По словам персонала, Кайдо покинул дом попечения 14 ноября и до сих пор никто не знает, куда он пошел и где проводит время. Подобное случалось и ранее: объявленный в розыск человек гостил у друзей, а сотрудники дома попечения не имели информации относительно того, где он и все ли с ним в порядке.

Теперь полицию попросили о помощи в поиске Кайдо. На прошлой неделе местные стражи порядка проверили всевозможные места, где мог находиться пропавший, как в деревне Мялликвере в волости Пыльтсамаа, так и в Выйзику. К сожалению, найти его так и не удалось.

Приметы пропавшего: низкий рост, крепкое телосложение. Уходя из дома попечения, на Кайдо была серая куртка с капюшоном и спортивный костюм с темными полосками.