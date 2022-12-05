провал ⟩ Министр информационных технологий не справился с технологиями

Сегодня в 13:00 Кристьян Ярван хотел выступить с публичным обращением через Facebook Live, но не смог включить микрофон.

Ярван говорил семь минут, но люди не услышала ни слова. Когда на проблему указали в комментариях, министр закрыл трансляцию и заявил в комментариях, что была проблема в качестве звука, и пообещал скоро вернуться.