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провал ⟩ Министр информационных технологий не справился с технологиями

Лийна Лакс
, экономический журналист
Министр информационных технологий не справился с технологиями
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Молчаливое выступление Кристьяна Ярвана на Facebook длилось семь минут и четыре секунды.
Молчаливое выступление Кристьяна Ярвана на Facebook длилось семь минут и четыре секунды. Фото: Kuvatõmmis

Министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван сегодня хотел выступить с публичным обращением в Facebook, в котором должен был проанализировать возможности помощи компаниям, попавшим в беду, но у него возникли технические проблемы.

Сегодня в 13:00 Кристьян Ярван хотел выступить с публичным обращением через Facebook Live, но не смог включить микрофон.

Ярван говорил семь минут, но люди не услышала ни слова. Когда на проблему указали в комментариях, министр закрыл трансляцию и заявил в комментариях, что была проблема в качестве звука, и пообещал скоро вернуться.

Министр пообещал выступить на темы: «Спасение компаний от риска банкротства – дело только самого предпринимателя или это в общих интересах всех нас?» Когда государство должно прийти на помощь компаниям, попавшим в беду в условиях энергетического кризиса? Кого, как и сколько поддерживать налоговыми деньгами?».

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