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Иранские активисты опровергли роспуск полиции нравов

AP/BNS/PM
Иранские активисты опровергли роспуск полиции нравов
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Протестующие держат фотографию курдской женщины Махсы Амини, погибшей после ареста.
Протестующие держат фотографию курдской женщины Махсы Амини, погибшей после ареста. Фото: BULENT KILIC

Активисты, поддерживающие протестное движение в Иране, сегодня опровергли сообщения о роспуске печально известной полиции нравов Исламской Республики и подтвердили, что в отношении политики, касающейся строгого дресс-кода для иранских женщин, ничего не изменилось.

Уже более двух месяцев в Иране идут протесты, разгоревшиеся после смерти 22-летней курдской женщины Махсы Амин. Она погибла после ее ареста тегеранской полицией нравов. Сегодня в социальных сетях распространились призывы к трехдневной забастовке.

В выходные государственные СМИ Ирана процитировали генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери, неожиданно объявившего о роспуске подразделения полиции нравов.

Активисты скептически относятся к комментарию генпрокурора, так как он является лишь ответом на вопрос, заданный во время пресс-конференции, а не обдуманным заявлением.

Кроме того, активисты подчеркивают, что роспуск полиции нравов не изменит политику Ирана в отношении хиджабов, а скорее изменит тактику ее применения.

Правительство не подтвердило расформирование полиции нравов, а местные СМИ сообщили, что иностранные СМИ изначально неверно истолковали их высказывания, сообщает BBC. Полиция нравов является частью национальной полиции и контролируется Министерством внутренних дел, а не судебной властью.

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