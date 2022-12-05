Иранские активисты опровергли роспуск полиции нравов

Уже более двух месяцев в Иране идут протесты, разгоревшиеся после смерти 22-летней курдской женщины Махсы Амин. Она погибла после ее ареста тегеранской полицией нравов. Сегодня в социальных сетях распространились призывы к трехдневной забастовке.

В выходные государственные СМИ Ирана процитировали генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери, неожиданно объявившего о роспуске подразделения полиции нравов.

Активисты скептически относятся к комментарию генпрокурора, так как он является лишь ответом на вопрос, заданный во время пресс-конференции, а не обдуманным заявлением.

Кроме того, активисты подчеркивают, что роспуск полиции нравов не изменит политику Ирана в отношении хиджабов, а скорее изменит тактику ее применения.