Парламенту Финляндии официально передано предложение о вступлении страны в НАТО

«Сегодня Финляндия продвинулась в процессе вступления в альянс еще на один шаг», – заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Правительство премьер-министра Финляндии Санны Марин предлагает парламенту одобрить Североатлантический договор и так называемое Оттавское соглашение, которые служат правовой основой НАТО.

Финляндия и Швеция после российского вооруженного вторжения в Украину в конце февраля решили подать заявки на вступление в Североатлантический альянс. Их просьба может быть удовлетворена после того, как протоколы о приеме каждой из стран в альянс ратифицируют все 30 государств НАТО.

Возражения Турции

В настоящее время 28 стран уже сделали это, Венгрия и Турция пока отказываются. В то время как согласие Венгрии ожидается уже в ближайшие недели, Турция по-прежнему настроена негативно. В числе прочего Анкара обвиняет Финляндию и особенно Швецию в поддержке «террористов» из числа курдов.