Итоги смертоносных выходных: полиция обратилась к водителям с важным напоминанием

«В воскресенье с шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в дополнение к серьезной аварии, в результате которой погиб человек, поступило еще несколько сообщений о съездах в кювет, – сказал Смирнов. – Рано утром поступило сообщение о перевернутом в кювете Mercedes-Benz, пострадавших в аварии не было. В 11:25 поступило сообщение о Mercedes-Benz, который также съехал с дороги в Имавере, в машине находился один человек, трезвый и с водительскими правами, к счастью, он не пострадал. В 13:20 поступило сообщение, что в районе Мяэкюла Toyota съехала с дороги в кювет, к счастью, никто не пострадал».

По словам Смирнова, вчерашние погодные и дорожные условия были очень тяжелыми по всей Эстонии. «Например, вчера шел ледяной дождь, в результате чего дорога может быстро стать очень и очень скользкой. Полиция вчера также была на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, чтобы успокоить движение».

«Может показать уже заезженной пластинкой и клише, но в зимнее время следует оценивать дорожные условия, поскольку условия могут быть переменчивыми и изменения могут произойти за очень короткий промежуток времени. Ехать нужно в соответствии с дорожными условиями, т.е. медленнее, если это необходимо. Безусловно, следует избегать обгонов и резких маневров, – говорит он. – Кроме того, надо запасаться временем для поездки, поскольку по зимним дорогам нельзя ездить с той же скоростью и с тем же стилем вождения, что и по сухим летним дорогам. Кроме того, убедитесь, что на автомобиле установлены подходящие зимние шины».