Китай следит за уехавшими из страны гражданами

По данным издания, правозащитники обнаружили такие станции в Италии, Хорватии, Сербии, Румынии, Швеции, Южной Африке. Законным основанием для их создания стали двухсторонние соглашения безопасности, которые Китай на протяжении нескольких лет заключал с европейскими и африканскими странами.

Например, Рим и Пекин заключили двухстороннее соглашение о безопасности в 2015 году. В период с 2016 по 2018 год итальянская полиция провела множество совместных патрулей с китайскими коллегами – сначала в Риме и Милане, а затем в других городах, включая Неаполь.

По данным Safeguard Defenders, в это же время в одном из районов Неаполя с большой пропорцией китайского населения была установлена система видеонаблюдения якобы для «эффективного сдерживания совершаемых там преступлений».

В 2018 году на церемонии открытия одной из таких полицейских станций в Риме присутствовали представители итальянской полиции, а само видео транслировалось в китайских СМИ, что, как отмечает CNN, свидетельствует о тесных связях между полицейскими силами двух стран.

По мнению правозащитников, сотрудник таких полицейских станций следят за уехавшими гражданами Китая и иногда даже пытаются вернуть их на родину. В новом отчете рассказывается как минимум о трех случаях насильственного возвращении граждан из Европы в Китай.

«Это начнется с телефонных звонков. Они могут начать запугивать ваших родственников в Китае, угрожать вам, делать все, чтобы заставить цели за рубежом вернуться. Если это не сработает, они будут использовать тайных агентов за рубежом. Они будут засылать их из Пекина», – объясняет директор организации Лора Харт.