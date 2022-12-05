Власти Китая развернули по всему миру более ста полицейских станций, сотрудники которых следят за уехавшими гражданами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад общественной организации Safeguard Defenders.
Китай следит за уехавшими из страны гражданами
По данным издания, правозащитники обнаружили такие станции в Италии, Хорватии, Сербии, Румынии, Швеции, Южной Африке. Законным основанием для их создания стали двухсторонние соглашения безопасности, которые Китай на протяжении нескольких лет заключал с европейскими и африканскими странами.
Например, Рим и Пекин заключили двухстороннее соглашение о безопасности в 2015 году. В период с 2016 по 2018 год итальянская полиция провела множество совместных патрулей с китайскими коллегами – сначала в Риме и Милане, а затем в других городах, включая Неаполь.
По данным Safeguard Defenders, в это же время в одном из районов Неаполя с большой пропорцией китайского населения была установлена система видеонаблюдения якобы для «эффективного сдерживания совершаемых там преступлений».
В 2018 году на церемонии открытия одной из таких полицейских станций в Риме присутствовали представители итальянской полиции, а само видео транслировалось в китайских СМИ, что, как отмечает CNN, свидетельствует о тесных связях между полицейскими силами двух стран.
По мнению правозащитников, сотрудник таких полицейских станций следят за уехавшими гражданами Китая и иногда даже пытаются вернуть их на родину. В новом отчете рассказывается как минимум о трех случаях насильственного возвращении граждан из Европы в Китай.
«Это начнется с телефонных звонков. Они могут начать запугивать ваших родственников в Китае, угрожать вам, делать все, чтобы заставить цели за рубежом вернуться. Если это не сработает, они будут использовать тайных агентов за рубежом. Они будут засылать их из Пекина», – объясняет директор организации Лора Харт.
Организации Safeguard Defenders существует с 2017 года. Ее миссия – «поддержание гражданского общества и правозащитников в наиболее враждебных регионах Азии, включая Китай».