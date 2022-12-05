Зимние шины – еще не гарантия безопасной поездки

Никто не пострадал ни в ДТП, которое произошло рано утром в воскресенье на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту, ни в ДТП на съезде с дороги в районе Мяэкюла (не Мяо). Поскольку эти ДТП ограничились материальным ущербом, полицию не вызывали. «Поэтому мы не можем подтвердить, какие шины были на автомобилях, попавших в ДТП», – сказал Смирнов.

Вчера в Центральной Эстонии произошло еще два дорожно-транспортных происшествия с тяжелыми последствиями: в Имавере, Ярвамаа, столкнулись Volkswagen Passat и Opel Vectra, в результате чего погибла 28-летняя женщина.

Вторая авария произошла в деревне Конувере в Рапламаа, где столкнулись Lexus и Škoda, водители обоих автомобилей получили серьезные травмы.

«На всех четырех машинах (Volkswagen, Opel, Lexus и Škoda) использовались зимние шины, соответствующие требованиям», – сказал Смирнов.