Алар Смирнов, оперативный руководитель западной префектуры, сообщил Postimees, что на четырех автомобилях, попавших вчера в два серьезных дорожно-транспортных происшествия в Центральной Эстонии, были зимние шины.
Зимние шины – еще не гарантия безопасной поездки
Никто не пострадал ни в ДТП, которое произошло рано утром в воскресенье на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту, ни в ДТП на съезде с дороги в районе Мяэкюла (не Мяо). Поскольку эти ДТП ограничились материальным ущербом, полицию не вызывали. «Поэтому мы не можем подтвердить, какие шины были на автомобилях, попавших в ДТП», – сказал Смирнов.
Вчера в Центральной Эстонии произошло еще два дорожно-транспортных происшествия с тяжелыми последствиями: в Имавере, Ярвамаа, столкнулись Volkswagen Passat и Opel Vectra, в результате чего погибла 28-летняя женщина.
Вторая авария произошла в деревне Конувере в Рапламаа, где столкнулись Lexus и Škoda, водители обоих автомобилей получили серьезные травмы.
«На всех четырех машинах (Volkswagen, Opel, Lexus и Škoda) использовались зимние шины, соответствующие требованиям», – сказал Смирнов.
Одни только зимние шины не гарантируют безопасной поездки, подчеркивает начальник производства. «Если дорога явно скользкая и заснеженная, вы должны выбрать соответствующую скорость движения. В условиях гололеда и снега движение на максимально разрешенной скорости опасно и сложно даже для опытного водителя», – добавил Смирнов. Он рекомендует по возможности всегда рассматривать возможность отложить или перенести поездку на время, когда дорожные и погодные условия улучшатся.