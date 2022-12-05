Лео Куннас подал в отставку с поста заместителя председателя комиссии по гособороне Рийгикогу, поскольку другие парламентские партии не отреагировали на предложение Консервативной народной партии (EKRE) отозвать с поста председателя комиссии Раймонда Кальюлайда (соцдемы).
Куннас подал в отставку с поста зампредседателя комиссии по гособороне
Вице-председатель EKRE Март Хельме сказал, что, согласно глубокому убеждению партии, немыслимо, чтобы в нынешней критической обстановке войны в Украине руководство комиссией по гособороне продолжал человек, принимавший у отмывавших деньги россиян деньги сомнительного происхождения для финансирования своей кампании.
Хельме добавил, что такому человеку следует покинуть не только пост председателя комиссии по гособороне, но и саму комиссию, поскольку через нее проходит самая деликатная информация, касающаяся и эстонской помощи Украине, и обороноспособности Эстонии.
Куннас порекомендовал Кальюлайду пожертвовать полученные средства сомнительного происхождения на благотворительность.
Председатель фракции (EKRE) Хенн Пыллуаас ранее в адресованном другим партиям письме указал на то обстоятельство, что бизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко, которым предъявлено подозрение в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму более полумиллиарда евро, были самыми крупными спонсорами Раймонда Кальюлайд на выборах Европейского парламента в 2019 году и пожертвовали на его кампанию 25 000 евро.
По закону, теперь предстоит выбрать новых председателя и заместителя председателя комиссии.