Со вторника разрешен пеший выход на лед Лямми и Псковского озер
С завтрашнего дня разрешен пеший выход на лед Лямми и Псковского озер
С завтрашнего дня разрешен пеший выход на лед Лямми и Псковского озер
Также разрешен пеший выход на лед озер Ванику, Пабра и Крийва. На лед вышеуказанных озер можно выходить лишь пешком и выход на лед на транспортном средстве по-прежнему запрещен, передала пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Из-за неравномерных ледовых условий по-прежнему запрещен выход на лед Чудского озера и озера Паттина как на транспортном средстве, так и пешком.
Также стоит избегать приближения к устью реки Выханду и острову Салусааре ближе чем на 200 метров. В названных местах толщина льда по-прежнему неравномерная и местами может даже представлять из себя опасность.
О ледовых условиях и действующих ограничениях можно узнать больше на веб-сайте: https://www.politsei.ee/ru/sostoyanie-lda
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