Российские ракетные катера с «Калибрами» вышли в Балтийское море для «выполнения учебно-боевых задач»

В пресс-службе отдельно обращают внимание, что среди вышедших в море катеров пять – носители крылатых ракет «Калибр».

Крылатая ракета «Калибр»

Крылатая ракета «Калибр» разработана в России конструкторским бюро Новатор. Их разрабатывали для вооружения подлодок и кораблей.

Вся информация о тактико-технических характеристиках ракет семейства Калибр, которые находятся на вооружении российской армии, неизвестна. Есть информация, что максимальная дальность стрельбы этими ракетами по морским целям достигает 374 км, а по наземным – 2 500 км.

Крылатые ракеты «Калибр» применяются российскими войсками с первого дня вторжения России в Украину.