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Российские ракетные катера с «Калибрами» вышли в Балтийское море для «выполнения учебно-боевых задач»

rus.postimees.ee
Российские ракетные катера с «Калибрами» вышли в Балтийское море для «выполнения учебно-боевых задач»
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Российский ракетный катер на учениях "Восток-2022". Фото иллюстративное.
Российский ракетный катер на учениях "Восток-2022". Фото иллюстративное. Фото: Kirill Kudryavtsev

Малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота вышли в море для выполнения учебно-боевых задач, сообщает российское новостное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота РФ.

В пресс-службе отдельно обращают внимание, что среди вышедших в море катеров пять – носители крылатых ракет «Калибр». 

Крылатая ракета «Калибр»

Крылатая ракета «Калибр» разработана в России конструкторским бюро Новатор. Их разрабатывали для вооружения подлодок и кораблей. 

Вся информация о тактико-технических характеристиках ракет семейства Калибр, которые находятся на вооружении российской армии, неизвестна. Есть информация, что максимальная дальность стрельбы этими ракетами по морским целям достигает 374 км, а по наземным – 2 500 км.

Крылатые ракеты «Калибр» применяются российскими войсками с первого дня вторжения России в Украину.

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