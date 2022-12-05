Малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота вышли в море для выполнения учебно-боевых задач, сообщает российское новостное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота РФ.
Российские ракетные катера с «Калибрами» вышли в Балтийское море для «выполнения учебно-боевых задач»
Российские ракетные катера с «Калибрами» вышли в Балтийское море для «выполнения учебно-боевых задач»
В пресс-службе отдельно обращают внимание, что среди вышедших в море катеров пять – носители крылатых ракет «Калибр».
Крылатая ракета «Калибр»
Крылатая ракета «Калибр» разработана в России конструкторским бюро Новатор. Их разрабатывали для вооружения подлодок и кораблей.
Вся информация о тактико-технических характеристиках ракет семейства Калибр, которые находятся на вооружении российской армии, неизвестна. Есть информация, что максимальная дальность стрельбы этими ракетами по морским целям достигает 374 км, а по наземным – 2 500 км.
Крылатые ракеты «Калибр» применяются российскими войсками с первого дня вторжения России в Украину.