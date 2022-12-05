Министр культуры Хартман: российским и белорусским спортсменам не место на крупных соревнованиях

«Российским и белорусским спортсменам не место на одной стартовой линии с нашими атлетами. Международный высокий спорт всегда является политическим и мы со своей стороны делаем все, чтобы граждане стран-агрессоров не были долгожданными гостями на крупных соревнованиях», – сказала Хартман.

«Я заверила украинского коллегу, что мы по-прежнему готовы выступать на международных встречах с заявлениями в поддержку Украины и что наши спортивные организации готовы тесно сотрудничать с их организациями», – добавила она.

Гутцайт сказал ей, что украинский спортивный сектор каждый день несет серьезные потери из-за войны. «Наряду с погибшими спортсменами и тренерами страдает спортивная инфраструктура, разрушены многие спортивные объекты. В следующем году, когда начнется квалификация на летние олимпийские игры, крайне важно помешать участию спортсменов из стран-агрессоров, даже под нейтральным флагом», – сказала Хартман.