Во вторник, 6 декабря, в 10 часов изменится организация движения на участке улицы Пронкси между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори. В связи с проведением строительных работ улица на участке между Нарвским шоссе и улицей Рауа будет полностью закрыта для движения. Также будет закрыт перекресток улиц Пронкси и Рауа. Движение на улице Пронкси между улицами Рауа и Гонсиори также будет закрыто. Местным жителям будет обеспечен доступ к домам на участке между Рауа и Гонсиори со стороны Гонсиори.
На улице Пронкси в Таллинне меняется организация движения
На участке между улицами Кундери и Гонсиори открыто по одной полосе движения в обоих направлениях. Участок улицы Пронкси между Нарвским шоссе и улицей Рауа, а также перекресток Пронкси и Рауа закрыты для движения. Движение на улице Рауа закрыто в районе перекрестка с улицей Пронкси.
«В ходе реконструкции улицы Пронкси будут заменены также все подземные коммуникации. В районе перекрестка с Нарвским шоссе будет построен канализационный коллектор, в районе улиц Рауа и Пронкси проходит строительство коммуникаций, пересекающихся с временной дорогой. Столь масштабные работы неизбежно вызывают значительные изменения дорожного движения – просим горожан отнестись к этому с пониманием и следовать временной организации движения», – сказал вице-мэр Владимир Свет.
Во время проведения работ местным жителям будет обеспечен доступ к домам. В зависимости от характера работ могут вводиться краткосрочные ограничения доступа, об этом осуществляющее работы предприятие будет оповещать жителей.
Изменения вводятся сроком до вечера 20 декабря.