Завтра изменится организация движения на улице Пронкси

Во вторник, 6 декабря, в 10 часов изменится организация движения на участке улицы Пронкси между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори. В связи с проведением строительных работ улица на участке между Нарвским шоссе и улицей Рауа будет полностью закрыта для движения. Также будет закрыт перекресток улиц Пронкси и Рауа. Движение на улице Пронкси между улицами Рауа и Гонсиори также будет закрыто. Местным жителям будет обеспечен доступ к домам на участке между Рауа и Гонсиори со стороны Гонсиори.