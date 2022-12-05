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Завтра изменится организация движения на улице Пронкси

rus.postimees.ee
Завтра изменится организация движения на улице Пронкси
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Ремонт улицы Пронкси.
Ремонт улицы Пронкси. Фото: Eero Vabamägi

Во вторник, 6 декабря, в 10 часов изменится организация движения на участке улицы Пронкси между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори. В связи с проведением строительных работ улица на участке между Нарвским шоссе и улицей Рауа будет полностью закрыта для движения. Также будет закрыт перекресток улиц Пронкси и Рауа. Движение на улице Пронкси между улицами Рауа и Гонсиори также будет закрыто. Местным жителям будет обеспечен доступ к домам на участке между Рауа и Гонсиори со стороны Гонсиори.

На участке между улицами Кундери и Гонсиори открыто по одной полосе движения в обоих направлениях. Участок улицы Пронкси между Нарвским шоссе и улицей Рауа, а также перекресток Пронкси и Рауа закрыты для движения. Движение на улице Рауа закрыто в районе перекрестка с улицей Пронкси.

«В ходе реконструкции улицы Пронкси будут заменены также все подземные коммуникации. В районе перекрестка с Нарвским шоссе будет построен канализационный коллектор, в районе улиц Рауа и Пронкси проходит строительство коммуникаций, пересекающихся с временной дорогой. Столь масштабные работы неизбежно вызывают значительные изменения дорожного движения – просим горожан отнестись к этому с пониманием и следовать временной организации движения», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

Во время проведения работ местным жителям будет обеспечен доступ к домам. В зависимости от характера работ могут вводиться краткосрочные ограничения доступа, об этом осуществляющее работы предприятие будет оповещать жителей.

Изменения вводятся сроком до вечера 20 декабря.

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