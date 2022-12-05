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Еврокомиссия: безвизовый режим с Украиной продолжается

Interfax/BNS
Еврокомиссия: безвизовый режим с Украиной продолжается
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Флаг ЕС развивается рядом с флагом Украины.
Флаг ЕС развивается рядом с флагом Украины. Фото: Arnd Wiegmann

Украина по-прежнему выполняет условия безвизового режима с Евросоюзом и добилась прогресса в выполнении прошлогодних рекомендаций, заявила сегодня в Брюсселе Европейская комиссия.

Сегодня в Брюсселе был опубликован пятый мониторинговый отчет о безвизовом режиме ЕС для Украины, Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Сербии, а также Грузии и Молдовы.

«Все заинтересованные страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима и добились прогресса в реализации прошлогодних рекомендаций. В докладе основное внимание уделяется шагам, предпринятым для реализации рекомендаций, изложенных в четвертом отчете Комиссии в прошлом году, в рамках механизма приостановления действия виз для обеспечения дальнейшего сохранения условий безвизового режима», – говорится в сообщении из Брюсселя.

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