Украина по-прежнему выполняет условия безвизового режима с Евросоюзом и добилась прогресса в выполнении прошлогодних рекомендаций, заявила сегодня в Брюсселе Европейская комиссия.
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Еврокомиссия: безвизовый режим с Украиной продолжается
Еврокомиссия: безвизовый режим с Украиной продолжается
Сегодня в Брюсселе был опубликован пятый мониторинговый отчет о безвизовом режиме ЕС для Украины, Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Сербии, а также Грузии и Молдовы.
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