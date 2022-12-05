Если посмотреть на число погибших в ДТП по месяцам, то большой разницы между летними и зимними месяцами нет, объясняет Андрес Пийбелехт из Департамента транспорта.
Департамент транспорта ⟩ По одному трагическому дню нельзя делать окончательных выводов
Выходные выдались трагическими: четыре аварии на Тартуском шоссе и погибшая молодая женщина. Это заставляет задуматься: в чем дело, почему наши зимы приводят к тому числу жертв на дорогах? Могли ли обслуживающие дороги фирмы, государство, местные самоуправления и другие инстанции сделать что-то по-другому и лучше?
Один неудачный день
Безусловно, каждая потерянная на шоссе жизнь – это большая трагедия. И даже один погибший – это слишком много. Но если посмотреть на число погибших в ДТП по месяцам, то окажется, что большой разницы в цифрах между летними и зимними месяцами на самом деле нет. Нельзя делать какие-либо окончательные вывода, взяв в расчет лишь один неудачный день.
Свою роль в дорожной безопасности играют как транспортное средство, среда (дорога), так и человек. В зимних условиях несомненно очень важно состояние дороги и ее лучшее обслуживание обеспечивает также более безопасное движение. Всегда можно сказать, что можно что-то сделать лучше. Но и здесь есть свои границы, и между нашими финансовыми возможностями и желаниями могут быть расхождения.
Работа, которую не выполнила обслуживающая дороги фирма
В свете произошедших ДТП Департамент транспорта проанализировал воскресные действия фирмы по обслуживанию дорог, и счел, что, безусловно, кое-что можно было сделать лучше.
В будущем мы вместе с Ярваским уездом обязательно пересмотрим маршруты движения техники по обслуживанию дорог, чтобы борьба с гололедицей на основных шоссе была более оперативной. Для нас по-прежнему очень важна постоянная обратная связь участников дорожного движения о дорожных условиях (это можно сделать по инфотелефону 1247 — прим. ред.).
Основной переменной в формуле безопасности дорожного движения по-прежнему является человек, и дорога, и транспортное средство менее важны. Живя в Эстонии, мы неизбежно должны учитывать, что зимой нельзя ездить точно так же, как летом. У нас четыре времени года, и зимой следует помнить, что дороги скользкие. Хотим мы этого или нет.
Если наблюдаются стабильные минусовые температуры, то дорожное покрытие может быть сухим, но такая погода у нас случается нечасто. При колебаниях температуры дорога может стать скользкой и без сильного дождя, ледяной дождь может за несколько минут превратить большую часть Эстонии в каток, а каждый сильный снегопад приносит с собой заснеженные дороги. И это несмотря на то, что задействованы все снегоуборочные машины.
Человеческий фактор – главное
Поэтому, пожалуйста, считайтесь с тем, что зима наступила и на дорогах зимние условия. На поездку следует выделять больше времени. При этом неважно, едете ли вы утром в течение 15 минут на работу или отправляетесь с одного конца Эстонии на другой. И чем дольше ехать, тем больше времени потребуется. Также нужно помнить, что шипованная или ламельная резина сама по себе не удержит машину на дороге, это все-таки делает водитель.
В Эстонии северные зимы и дорожные условия местами могут быть очень переменчивыми. И воскресная трагическая авария произошла на дорожном участке с постоянной поземкой. В результате низовой метели дорожные условия могут существенно отличаться от предыдущего или следующего дорожного участка. В таких случаях не помогает даже обрабатывание дороги солью.
Обязательно нужно помнить – максимально допустимая скорость не является обязательной, и, прежде всего, выбор скорости всегда должен основываться на реальных дорожных условиях.