Департамент транспорта ⟩ По одному трагическому дню нельзя делать окончательных выводов

Основной переменной в формуле безопасности дорожного движения по-прежнему является человек, и дорога, и транспортное средство менее важны. Живя в Эстонии, мы неизбежно должны учитывать, что зимой нельзя ездить точно так же, как летом. У нас четыре времени года, и зимой следует помнить, что дороги скользкие. Хотим мы этого или нет.

Если наблюдаются стабильные минусовые температуры, то дорожное покрытие может быть сухим, но такая погода у нас случается нечасто. При колебаниях температуры дорога может стать скользкой и без сильного дождя, ледяной дождь может за несколько минут превратить большую часть Эстонии в каток, а каждый сильный снегопад приносит с собой заснеженные дороги. И это несмотря на то, что задействованы все снегоуборочные машины.

Человеческий фактор – главное

Поэтому, пожалуйста, считайтесь с тем, что зима наступила и на дорогах зимние условия. На поездку следует выделять больше времени. При этом неважно, едете ли вы утром в течение 15 минут на работу или отправляетесь с одного конца Эстонии на другой. И чем дольше ехать, тем больше времени потребуется. Также нужно помнить, что шипованная или ламельная резина сама по себе не удержит машину на дороге, это все-таки делает водитель.

В Эстонии северные зимы и дорожные условия местами могут быть очень переменчивыми. И воскресная трагическая авария произошла на дорожном участке с постоянной поземкой. В результате низовой метели дорожные условия могут существенно отличаться от предыдущего или следующего дорожного участка. В таких случаях не помогает даже обрабатывание дороги солью.