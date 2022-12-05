Тяжелейший матч, серия пенальти и хорваты вышли в четвертьфинал!!!!

Сборная Японии уже заставила говорить о себе – команда заняла первое место в группе с Испанией и Германией. А хорватская сборная уже возрастная и хоть в ее составе именитые футболисты – тот же Лука Модрич, но ему уже 37 лет.

Первый тайм прошел в основном в атаке хорватов, которые, по статистике, даже больше владели мячом. Но в конце тайма японцы взяли инициативу в свои руки, завладели мячом и начали атаку за атакой на ворота хорватов. На 44-й минуте тактика сработала – гол и счет стал 1:0.

Второй тайм – японцы снова завладели мячом, а хорваты, похоже, несколько растерялись. Однако быстро спохватились и игра наконец оживилась – 56-я минута ознаменовалась ответным голом Хорватии, 1:1. Автор – Перишич.

В ходе второго тайма напряжение лишь нарастает, хорваты чаще идут в атаку, но пропускают множество моментов. Японцы реже владеют мячом, так же пытаются забить, но до конца тайма сохраняется счет 1:1.

Небольшой переыв и матч продолжается добавочным временем. Все измотаны, пытаются атаковать, но безуспешно. После короткого переыва матч продолжился и также завершился безрезультатно.