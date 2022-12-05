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Начинающий охотник шокировал способом перевозки мертвых животных

Мерле Раллманн
, Pärnu Postimees
Начинающий охотник шокировал способом перевозки мертвых животных
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Начинающий охотник шокировал способом перевозки мертвых животных.
Начинающий охотник шокировал способом перевозки мертвых животных. Фото: SAARTE JAHIMEESTE SELTS

Вчера днем ​​на паром Куйвасту-Виртсу въехал внедорожник Toyota, в прицепе которого находились мертвый благородный олень без головы и ног, а также кабан.

​По словам руководителя местного общества охотников Иве Кунингас, все эстонское охотничье сообщество потрясено этим инцидентом. «Вид определенно был некрасивым. Это должно быть уроком для остальных, чтобы больше такого не повторилось», – признала Кунингас. Сегодня утром островитяне вместе с Эстонским союзом охотников выступили с совместным заявлением, в котором осудили такое поведение.

«На автомобильной площадке стоял автомобиль, в прицепе которого не соответственно требованиям лежала охотничья добыча. Мало того, такая картина была у всех на виду и как бы специально выставлялась. Таким поступком нарушено все возможное, но больше всего охотничья этика, – говорится в заявлении. – Это неприемлемое поведение, и если это был охотник, его общество охотников должно серьезно подумать и применить наказание, пропорциональное проступку».

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