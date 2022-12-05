Вчера днем на паром Куйвасту-Виртсу въехал внедорожник Toyota, в прицепе которого находились мертвый благородный олень без головы и ног, а также кабан.
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Начинающий охотник шокировал способом перевозки мертвых животных
Начинающий охотник шокировал способом перевозки мертвых животных
По словам руководителя местного общества охотников Иве Кунингас, все эстонское охотничье сообщество потрясено этим инцидентом. «Вид определенно был некрасивым. Это должно быть уроком для остальных, чтобы больше такого не повторилось», – признала Кунингас. Сегодня утром островитяне вместе с Эстонским союзом охотников выступили с совместным заявлением, в котором осудили такое поведение.