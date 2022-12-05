На Таллинн надвигаются снегопады: город готовится противостоять стихии

Согласно прогнозу метеослужбы, в ближайшие дни ожидаются умеренные снегопады, снежный покров может достигнуть толщины от 10 до 20 см. Температура воздуха будет колебаться в промежутке от –6 до 0 градусов, может образоваться изморозь. Такие погодные условия могут сделать дороги и тротуары скользкими.

«Не дожидаясь прогнозированного снегопада, договорные партнеры начнут обработку дорог для избежания образования наледи. Будет проводиться уборка снега и при необходимости его вывоз. Автомобилисты должны учитывать ситуацию на дорогах, запастись терпением и выбрать соответствующие скорость движения и стиль вождения, – сказал и.о. руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. – В зависимости от погодных условий скорость движения лучше снизить, соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами и избегать совершения опасных маневров. Напоминаем, что с 1 декабря обязательно использование зимней резины».

Сульг добавил, что пешеходам и велосипедистам также нужно быть внимательными: «Дороги могут стать скользкими, работы по борьбе с гололедом на тротуарах и пешеходно-велосипедных дорожках могут потребовать времени. Перед тем, как ступить на пешеходный переход, нужно быть особенно внимательными и убедиться, что транспорт успел затормозить, поскольку на скользкой дороге тормозной путь увеличивается».

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров.