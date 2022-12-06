43 дня: пленение священника, который поехал забирать тела убитых солдат с острова Змеиный

Из небольшого разговора, который перерос в это интервью, открываются новые, интересные подробности событий, произошедших на острове Змеиный еще в самом начале российского вторжения в Украину.

– Украинские волонтеры из Латвии рассказали, что вы были в плену. Как вы попали в плен?

– Когда Россия вторглась в Украину я был штатным капелланом одной из бригад ВМС Украины. 26 февраля командир попросил меня поехать на остров Змеиный и забрать тела наших бойцов. Тогда была информация, что там есть тела наших пограничников, морских пехотинцев. Я должен был забрать тела, провести богослужение, отвезти их в морг на опознание и вскрытие.

– Много погибло бойцов?

– Все дело в том, что там никто не погиб. Россияне нас в очередной раз обманули. Тогда на самом высшем уровне шли какие-то договоренности, и россияне сказали, что там погибли люди, и вы можете их забрать. Ну и тогда наша сторона снарядила на остров экспедицию из двух священников, еще у нас в команде был врач. И вот, 25 февраля, на спасательном судне «Сапфир» из одесского морского вокзала мы отправились на остров.