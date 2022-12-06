Не секрет, что в странах Балтии сейчас часто можно встретить украинских военных, которые бывают здесь по разным причинам. Кто-то приезжает забрать генераторы и джипы на фронт, кто-то лечится в госпиталях после тяжелых ранений на фронте. В Латвии я встретил капеллана морской пехоты ВМС Украины, пастора евангельской церкви из Одессы Александра Чокова. Он рассказал историю пленения, которая началась с подлого и лживого обещания.
43 дня: пленение священника, который поехал забирать тела убитых солдат с острова Змеиный
Из небольшого разговора, который перерос в это интервью, открываются новые, интересные подробности событий, произошедших на острове Змеиный еще в самом начале российского вторжения в Украину.
– Украинские волонтеры из Латвии рассказали, что вы были в плену. Как вы попали в плен?
– Когда Россия вторглась в Украину я был штатным капелланом одной из бригад ВМС Украины. 26 февраля командир попросил меня поехать на остров Змеиный и забрать тела наших бойцов. Тогда была информация, что там есть тела наших пограничников, морских пехотинцев. Я должен был забрать тела, провести богослужение, отвезти их в морг на опознание и вскрытие.
– Много погибло бойцов?
– Все дело в том, что там никто не погиб. Россияне нас в очередной раз обманули. Тогда на самом высшем уровне шли какие-то договоренности, и россияне сказали, что там погибли люди, и вы можете их забрать. Ну и тогда наша сторона снарядила на остров экспедицию из двух священников, еще у нас в команде был врач. И вот, 25 февраля, на спасательном судне «Сапфир» из одесского морского вокзала мы отправились на остров.
26 февраля россияне нас поставили на якорь, их группа поднялась на судно, и они начали проводить обыски – искали оружие и разные вещи. К экипажу у них вопросов не было. А вы кто такие? – говорят нам. Ну, мы и отвечаем, так мол, и так. А эти военные стоят такие, вооруженные до зубов, в балаклавах, морские пехотинцы РФ скорее всего. Один из них достал свой гаджет и показал видео с нашими пленными с острова, на котором видно, что они живы и здоровы, а потом спрашивает меня: они все живы, зачем вы сюда приехали? Вы шпионы, поэтому мы будем разбираться с вами. 26 они начали разбираться, а уже 27 они снимают нас с «Сапфира».
– Вы сутки стояли в море?
– Да. Тогда был сильный шторм. И после этого они нас отправили в Севастополь, где 11 дней пробыли на гауптвахте. Там были допросы, и после этого нас самолетом отправили в лагерь для военнопленных в Шебекино, недалеко от Белгорода. Там было около двух сотен пленных, среди которых и военные, и гражданские. Там тоже были допросы. Мы пробыли там около двух недель, после чего нас отправили в город Старый Оскол, в СИЗО-2.
– Там тоже были допросы?
– Да. Меня склоняли к тому, чтобы я написал донос на Василия, второго священника, что он работает на спецслужбы. Ему точно также предлагали. Скорее всего, они меряли нас по своим стандартам. У них же вся московская церковь работает на спецслужбы, поэтому они подумали, что и мы тоже работаем на украинские спецслужбы. Они мне прямым текстом говорят: на кого ты работаешь? Этот вопрос поднимался постоянно, на всех допросах.
– Вас били?
– Да. Но вот эти агенты ФСБ, которые проводили допросы, они с нами разговаривали более или менее корректно. Относились к этому как к работе. Всю грязную работу выполняли охранники, которые могли себе позволить все: избить нас, натравить на нас своих собак. Пока тебя вели на допрос, могли избить несколько раз. А на допросе ФСБшник тебя спрашивает: вас бъют? А тебя только-только вот в коридоре избили.
Я одного спросил, за что ты меня бьешь? Он мне отвечает: было бы за что – вообще убил бы.
– Над кем издевались больше всего?
– Всем доставалось одинаково. Могли избить только за то, что разговариваешь по-украински. Священник Василий Вирозуб попал в карцер. Они сделали нам как-то провокацию, заставили петь гимн России. Включали гимн в 6 утра, и мы должны были петь этот гимн. Мы встали и стояли молча, а Василий Начал молиться, читать Отче наш. Они это увидели и забрали его в карцер, где он просидел до самого освобождения. В день освобождения его привели, и на одежде я увидел надписи на одежде: «Карцер».
– Ваши мучители вообще говорили, что они от вас хотели?
– Ничего они не хотели. Им Украина вообще нужна только в качестве какой-то 15-й или 20-й республики, как это было в СССР. Хотят вернуть Украину в это рабское стойло, так сказать. Им люди вообще не интересны.
Они спрашивали у нас, а почему вы не ругаетесь? Вы же из разных конфессий. Они думали, что мы такие-же, как и они, как их церковь московская, которая конфликтует с другими конфессиями. И сейчас остро стоит вопрос, чтобы выгнать эту церковь из Украины.
– Как вас обменяли?
– 9 апреля к нам в камеру зашли и сказали – с вещами на выход. Говорят, мол, вас на обмен, но мы вначале им не поверили. Они неоднократно говорили, выходите, вас на обмен, но этого не происходило. Издевались просто таким образом. А потом нас повезли на самолете в Севастополь. На аэродроме привели военных, гражданских каких-то, и нас всех посадили в машину.
Среди тех пленных был парень из красного креста. Он такое рассказывал, что ни в какой голове не укладывается. И потом нас повезли на обмен в Запорожской области.
– В этих местах несвободы, где вы находились, вы что-нибудь слышали об убийствах пленных?
– Да. В СИЗО-1 запытали одного парня военного до смерти. Лично я не видел, но мне об этом рассказывали пленные, с которыми мы там пересекались.