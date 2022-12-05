Летчики не остались без дела: истребители НАТО за неделю четыре раза сопроводили российские самолеты

Во вторник истребители воздушной полиции НАТО распознали и сопроводили российский самолет Ан-26, летевший через международное воздушное пространство из Калининградской области на основную часть России.

В четверг истребители НАТО вылетели для опознания и сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20, летевшего из основной части России в Калининградскую область.

В пятницу истребители НАТО сопроводили российский самолет Ил-20, пролетавший через международное воздушное пространство из Калининградской области и направляющийся обратно.

В субботу истребители воздушной полиции НАТО вылетели для опознания и сопровождения российского истребителя Су-27П, летевшего через международное воздушное пространство с основной части России в Калининградскую область.