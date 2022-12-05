На прошлой неделе истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
Летчики не остались без дела: истребители НАТО за неделю четыре раза сопроводили российские самолеты
Во вторник истребители воздушной полиции НАТО распознали и сопроводили российский самолет Ан-26, летевший через международное воздушное пространство из Калининградской области на основную часть России.
В четверг истребители НАТО вылетели для опознания и сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20, летевшего из основной части России в Калининградскую область.
В пятницу истребители НАТО сопроводили российский самолет Ил-20, пролетавший через международное воздушное пространство из Калининградской области и направляющийся обратно.
В субботу истребители воздушной полиции НАТО вылетели для опознания и сопровождения российского истребителя Су-27П, летевшего через международное воздушное пространство с основной части России в Калининградскую область.
Часть самолетов летела без активированного радиолокационного ответчика, без плана полета, часть из них не поддерживала радиосвязь с центром управления воздушным движением.