АНАЛИЗ ⟩ Эстонский взгляд: плюсы и минусы обслуживания исключительно на русском языке

3. Нарушителям грозит штраф

По закону, обслуживающий персонал должен знать эстонский язык на уровне B1. Это значит, что он должен уметь объяснять свои действия и мысли. Нарушителям грозит штраф до 640 евро. Как работник, так и работодатель могут быть оштрафованы. Закон не требует обслуживания на эстонском языке, если клиент сам согласен получить обслуживание на иностранном языке.

4. Противоречивые действия политиков

Председатель Центристской партии Юри Ратас месяц назад в авторской статье в Postimees написал, что в Эстонии не всегда можно получить обслуживание на государственном языке. Он понимает гнев народа, но все же выступает против плана правительства по упразднению русских школ, поскольку, по его мнению, это снизит качество образования. Понятно, что если учителей нет, учителями могут стать даже те, кто не очень подходит для школы.

С другой стороны, в Эстонии много молодых носителей русского языка, которые прожили здесь всю свою жизнь, но не знают эстонский язык даже на уровне общения. Это снижает их шансы получить работу с оплатой выше средней. Трудно представить, что юрист или стоматолог не знает эстонского языка. То же самое не относится к таксисту или кассиру.