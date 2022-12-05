В Эстонии есть законное право получить обслуживание на эстонском языке, но оно еще не везде гарантировано. Такси, магазины и автомойки – это лишь несколько примеров, когда языковой барьер может вызвать проблемы с обслуживанием. Каковы плюсы и минусы ситуации, когда в Таллинне не всегда удается избежать русскоязычного сервиса?
АНАЛИЗ ⟩ Эстонский взгляд: плюсы и минусы обслуживания исключительно на русском языке
Минусы
1. Клиента могут не обслужить
Многие молодые эстонцы, родившиеся в новой независимой Эстонии, не знают русского языка. Причины этого уходят корнями в 1990-е. В то время изучение русского языка в школах часто сопровождалось вызывающим отношением, которое некоторые родители подкрепляли. Я помню случаи, когда мужчины среднего возраста, знавшие русский язык, отказывались говорить по-русски и ассоциировали это с недавно закончившейся советской оккупацией. Для детей важно отношение старших и авторитетных людей. Будь то родитель, тренер, учитель или кто-то еще, на кого вы равняетесь.
С другой стороны, уровень преподавания русского языка во многих школах был слабым. Основное внимание часто уделялось запоминанию текстов, например, стихов. Однако ученики часто не понимали изучаемые тексты. В настоящее время отношение к русскому языку другое, но в 1990-е годы, как и сегодня, у эстонских школьников часто нет мотивации к изучению русского языка. Изучение языка во взрослом возрасте сложнее и требует более сильной мотивации.
Поэтому клиент может оказаться без услуги из-за языкового барьера.
2. Защита эстонского языка
На эстонском языке говорят чуть более миллиона человек. Около 250 миллионов человек в мире говорят на русском языке. Язык является важной частью культуры. Эстония – единственная страна в мире, где возможно сохранить преемственность эстонского языка и развивать его. Сознательное сохранение эстонского языкового пространства не означает попытки ограничить использование русского языка. Это не означает, что русскоязычные в Эстонии не имеют права считать Эстонию своим домом.
3. Нарушителям грозит штраф
По закону, обслуживающий персонал должен знать эстонский язык на уровне B1. Это значит, что он должен уметь объяснять свои действия и мысли. Нарушителям грозит штраф до 640 евро. Как работник, так и работодатель могут быть оштрафованы. Закон не требует обслуживания на эстонском языке, если клиент сам согласен получить обслуживание на иностранном языке.
4. Противоречивые действия политиков
Председатель Центристской партии Юри Ратас месяц назад в авторской статье в Postimees написал, что в Эстонии не всегда можно получить обслуживание на государственном языке. Он понимает гнев народа, но все же выступает против плана правительства по упразднению русских школ, поскольку, по его мнению, это снизит качество образования. Понятно, что если учителей нет, учителями могут стать даже те, кто не очень подходит для школы.
С другой стороны, в Эстонии много молодых носителей русского языка, которые прожили здесь всю свою жизнь, но не знают эстонский язык даже на уровне общения. Это снижает их шансы получить работу с оплатой выше средней. Трудно представить, что юрист или стоматолог не знает эстонского языка. То же самое не относится к таксисту или кассиру.
Несколько других высокопоставленных политиков из разных политических партий также поддержали сохранение русскоязычного образования. Было бы неправильно говорить, что Центристская партия единственная выступила против отмены русскоязычного образования. Например, в период с 2007 по 2016 год Центристская партия находилась в оппозиции более девяти лет подряд, и их оппозиция не помешала бы желаниям правительства.
Плюсы
1. Более низкие цены
Недавно в Postimees появилась статья, в которой сообщалось, что в Таллинне есть таксисты, не знающие эстонского языка. Несколько предпринимателей и клиентов, прочитавших новость, сообщили в своих отзывах, что если бы все водители такси в Таллинне знали эстонский язык, то поездка на такси была бы дороже. Кроме того, может случиться, что в пятницу вечером было бы очень сложно заказать такси, потому что не хватает водителей. По словам одного предпринимателя, жители, говорящие по-эстонски, часто не хотят работать водителями такси, потому что считают это неквалифицированным трудом и имеют множество других возможностей на рынке труда.
2. Удовлетворенность русскоязычных клиентов
В Таллинне более 40 процентов жителей говорят на русском как на родном языке. Часто им удобнее получать услуги на русском языке, даже если они говорят по-эстонски. Кроме того, есть люди, которые не знают эстонского языка. Более строгое исполнение законов и изменение ситуации могут привести на эти рабочие места людей, не говорящих по-русски.