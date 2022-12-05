В Таллинне состоится конференция по востановлению Житомира

В конференции примут участие партнеры из разных стран, они обсудят следующие совместные шаги Украины и Эстонии по восстановлению Житомира.

На конференции пройдут две дискуссии, первая из них будет посвящена проблемам восстановления от ущерба, нанесенного Украине войной, а вторая – практической деятельности и международному сотрудничеству в Житомире.

В дискуссиях примут участие представители Украины и Эстонии, а также партнеры из других стран.