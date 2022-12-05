Пн, 5.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В Таллинне состоится конференция по востановлению Житомира

BNS
В Таллинне состоится конференция по востановлению Житомира
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Административное здание, разрушенное взрывом бомбы возле школы № 25 в Житомире, Украина, 11 марта 2022 года.
Административное здание, разрушенное взрывом бомбы возле школы № 25 в Житомире, Украина, 11 марта 2022 года. Фото: MIGUEL A. LOPES

Президент Эстонии Алар Карис откроет в среду конференцию по восстановлению Житомира, которая состоится в таллиннском Котле культуры. 

В конференции примут участие партнеры из разных стран, они обсудят следующие совместные шаги Украины и Эстонии по восстановлению Житомира.

На конференции пройдут две дискуссии, первая из них будет посвящена проблемам восстановления от ущерба, нанесенного Украине войной, а вторая – практической деятельности и международному сотрудничеству в Житомире.

В дискуссиях примут участие представители Украины и Эстонии, а также партнеры из других стран.

Со вступительной речью к участникам конференции обратится министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. С докладами выступят представители Эстонии, Украины, Португалии и Европейской комиссии.

Ключевые слова
Наверх