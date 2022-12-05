Президент Эстонии Алар Карис откроет в среду конференцию по восстановлению Житомира, которая состоится в таллиннском Котле культуры.
В Таллинне состоится конференция по востановлению Житомира
В Таллинне состоится конференция по востановлению Житомира
В конференции примут участие партнеры из разных стран, они обсудят следующие совместные шаги Украины и Эстонии по восстановлению Житомира.
На конференции пройдут две дискуссии, первая из них будет посвящена проблемам восстановления от ущерба, нанесенного Украине войной, а вторая – практической деятельности и международному сотрудничеству в Житомире.
В дискуссиях примут участие представители Украины и Эстонии, а также партнеры из других стран.
Со вступительной речью к участникам конференции обратится министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. С докладами выступят представители Эстонии, Украины, Португалии и Европейской комиссии.
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