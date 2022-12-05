Завтра в Латвии решат судьбу «Дождя»

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что заседание совета назначено на 8:30, и дальнейшие комментарии по ситуации можно будет давать только после заседания.

В то же время Аболиньш призывает политиков не политизировать этот вопрос, оставив принятие решения компетентным органам.

Национальное объединение в понедельник обратилось к ответственным органам с призывом принять решение о прекращении вещания «Дождя» с территории Латвии и выдворении сотрудников канала из страны, сообщил агентству LETA представитель партии Эдвин Шноре.

По словам председателя Нацобъединения Райвиса Дзинтарса, сейчас, когда Россия вторглась в Украину и убивает ее жителей, любая поддержка российских солдат – моральная или материальная – преступна.

«Борьба с коррупцией в путинской армии сейчас означает то же, что и поднесение патронов убийце», – сказал политик.

Как сообщалось, в выпуске программы «Здесь и сейчас» от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: «Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. <...> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

Как заявил главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ. «В связи с этим важно отметить следующее: телеканал »Дождь« не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации».

«Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям», – написал Дзядко в Twitter.

Журналистка Екатерина Котрикадзе в пятницу в эфире программы «Здесь и сейчас» заявила, что «Дождь» решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым, который вел программу в четверг и высказался в поддержку российской армии.

Руководитель NEPLP подчеркнул, что за три серьезных нарушения совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала.