Прощай русская колея: Балтии нужен план преобразования железной дороги под европейские стандарты

Такое решение в понедельник приняли министры сообщения стран ЕС, сообщили в Минсообщения Латвии.

Обсуждая на встрече в Брюсселе развитие железных дорог как важного и экологически чистого вида транспорта, министры сообщения ЕС договорились, что каждое государство-член ЕС, в котором ширина железнодорожной колеи отличается от европейской, должно к 2025-2026 году разработать план преобразования железных дорог.

Это относится и к странам Балтии, где до сих пор сохранилась построенная по российским стандартам железнодорожная колея шириной 1520 мм, в то время как в большинстве других европейских стран ширина колеи составляет 1435 мм, что также предусмотрено для железнодорожной линии «Rail Baltica».

Развитие европейской транспортной сети (TEN-T) предусматривает включение Латвии, Литвы и Эстонии в новый коридор «Балтийское море-Черное море-Эгейское море», что позволит экспортерам доставлять товары в страны региона Черного и Средиземного морей гораздо более удобным способом, указывает Министерство сообщения.

В результате вторжения России на Украину прекращается транспортное сообщение Северного измерения с Россией и Белоруссией.

Министр сообщения Талис Линкайтс заявил на встрече, что с учетом геополитической ситуации связь Латвии с Центральной Европой имеет особое значение. Министр подчеркнул, что приоритетом Латвии в улучшении и географическом расширении железнодорожной инфраструктуры является строительство линии высокоскоростной железной дороги «Rail Baltica».