Казна пополняется: МуПо опубликовала, на какую сумму они выписали штрафов в этом году

Как сообщила BNS пресс-служба МуПо, за нарушения правил парковки выписано 29 109 решений о штрафе на сумму 532 840 евро. Безбилетным пассажирам в общественном транспорте было выписано за 11 месяцев 5118 штрафов на общую сумму 102 360 евро.

В ноябре муниципальная полиция выписала 678 штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Таллинна на сумму в 13 560 евро и 2666 штрафов за неправильную парковку на сумму 54 320 евро.