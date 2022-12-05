Столичная муниципальная полиция (МуПо) за 11 месяцев этого года выписала 34 227 штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте и за нарушения правил парковки автомобилей в общей сложности на сумму в 689 520 евро.
Казна пополняется: МуПо опубликовала, на какую сумму они выписали штрафов в этом году
Казна пополняется: МуПо опубликовала, на какую сумму они выписали штрафов в этом году
Как сообщила BNS пресс-служба МуПо, за нарушения правил парковки выписано 29 109 решений о штрафе на сумму 532 840 евро. Безбилетным пассажирам в общественном транспорте было выписано за 11 месяцев 5118 штрафов на общую сумму 102 360 евро.
В ноябре муниципальная полиция выписала 678 штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Таллинна на сумму в 13 560 евро и 2666 штрафов за неправильную парковку на сумму 54 320 евро.
В ноябре пошел снег, и появились проблемы: люди стали парковать автомашины в не предназначенных для этого зонах. Региональные инспекторы МуПо вместе с районными управами картографировали самые проблемные места, где нарушения наблюдаются из года в год, и начавшейся зимой берут их под особый контроль.