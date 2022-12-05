Хорватам достался грозный противник: Бразилия вынесла Корею и прошла в четвертьфинал

На седьмой минуте Корея получила первый гол от Бразилии. На 13-й минуте арбитр назначает пенальти - Ришарлисона завалили в корейской штрафной! Чон У Ён засадил по ногам девятому номеру сборной Бразилии, который выскочил из-за спины корейского футболиста. Пенальти реализовал Неймар, который забил второй гол Корее и свой седьмой гол на чемпионате мира. Неймар стал третьим бразильским футболистом, забивавшим на чемпионатах мира.

Третий гол Корея получила на 29-й минуте от Ришарлисона. 37-я минута – четвертый гол от Лукаса Пакеты. Сборная Кореи развалилась окончательно.

Второй тайм прошел в сумасшедшем темпе – Бразилия не давала корейцам даже вздохнуть. Прекрасные атаки, однако корейцы также стояли насмерть и оборонялись как могли. 76-я минута принесла Южной Корее гол, забитый со стандарта, автор гола - Пэк Сын Хо. После этого гола корейцы сильно оживились и Алисон, голкипер бразильцев, едва не пропустил второй мяч.

Несмотря на то, что Бразилия с самого начала не оставила корейцам шансов, интрига сохранялась до последних минут - сумеет ли Корея забить еще хотя бы один мяч?