Бандероли с глазами животных: почта Испании обнаружила еще три угрожающие посылки для дипломатов Украины

По данным полиции Испании, новые пакеты были отправлены в посольство Украины в Мадриде, а также консульства в Барселоне и Малаге, но сотрудники службы безопасности перехватили их в офисе национального почтового оператора страны.

В конце прошлой недели о получении пакетов с глазами животных сообщали украинские посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, Чехии и Испании.

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал эти письма «спланированной кампанией террора и запугивания посольств и консульств».

Письма со взрывчаткой

Посылкам с глазами животных предшествовали бандероли со взрывчаткой, обнаруженные силами безопасности Испании в корреспонденции для нескольких компаний и организаций. В их числе было письмо и с бомбой, отправленное на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса.

30 ноября одна из заминированных бандеролей взорвалась во дворе здания посольства Украины в Мадриде. Тогда пострадал его сотрудник, открывший посылку.

Пока известно о шести бандеролях со взрывчаткой:

24 ноября - обнаружение взрывчатки в письме на имя премьер-министра Педро Санчеса (рассказали об этом лишь 1 декабря);

Педро Санчеса (рассказали об этом лишь 1 декабря); 30 ноября - взрыв в посольстве Украины в Мадриде, перехват письма со взрывчаткой в оружейной компании Instalaza на северо-востоке Испании;

Украины в Мадриде, перехват письма со взрывчаткой в Instalaza на северо-востоке Испании; 1 декабря - сразу три бомбы: на авиабазе Торрехон-де-Ардос под Мадридом, в испанском министерстве обороны и посольстве США.