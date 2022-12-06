В начатом четыре года назад крупном проекте по ликвидации остаточных загрязнений в водосборном бассейне реки Пуртсе поставлена финальная точка. Далее Министерство окружающей среды намерено очистить траншею Кивиыли и 2,7-километровый участок реки Эрра.
Завершились работы по очистке реки Пуртсе
Министр окружающей среды Мадис Каллас подтвердил, что проект Пуртсе, безусловно, является достижением, а проведенные в рамках проекта работы уникальны.
«Загрязнение в таких масштабах никогда ранее не удалялось из проточных водотоков Эстонии. При проведении очистных работ пришлось использовать различные новые подходы, чтобы загрязнения и грунт при их извлечении из реки не переносились бы в другие места», – сказал Каллас. Министр поблагодарил всех партнеров проекта Пуртсе, которые в течение четырех лет вносили свой вклад в очистку реки и смогли сделать это в установленные сроки.
Проектный руководитель Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо добавил, что загрязненный грунт рек Пуртсе и Кохтла, который после землекопных работ был доставлен на участок предварительной обработки возле подстанции Пюсси для высыхания, теперь вывезен на свалку полукокса Viru Keemia Grupp для конечной переработки: «Последние работы в рамках проекта также включали ввод в эксплуатацию насосной станции и напорного трубопровода в зоне фенольного болота, с помощью чего загрязненная вода перекачивается с фенольного болота в натечную канаву свалки полукокса, а оттуда она уже отправляется на очистные сооружения».
Фенольным болотом называют территорию, загрязненную выделившимися из полукоксовой горы Кохтла-Ярве фенолами. Приведение этой зоны в безопасное состояние и постройка насосной станции было важной частью проекта по очистке водосбора реки Пуртсе.
По словам Яаксоо, во время проведения работ в рамках проектах возникала необходимость отступать от первоначального плана с целью улучшения жизненной среды местных жителей и вносить некоторые изменения в проект. «Например, со строительством нового русла реки до сих пор полные воды подвалы в деревне Рооду стали сухими, а по просьбе жителей Люганузе мы очистили мызный пруд от масляных загрязнений», – отметил Яаксоо.
Он добавил, что обеспокоенность местного сообщества судьбой своего региона была вполне понятна, и именно поэтому Министерство окружающей среды регулярно делилось информацией о ходе работ по очистке и старалось сделать для людей немного больше, чем было предусмотрено изначальным планом: «В целом у нас было очень хорошее сотрудничество с людьми, живущими в районе проведения работ по очистке. Несмотря на то, что работа команды по очистке могла на какое-то время нарушить их привычную жизненную среду, их радость от более чистой реки была куда большей. Понемногу начал восстанавливаться и животный мир вдоль берегов, а в воде растет популяция разных видов рыб».
Загрязнение водосборного бассейна реки Пуртсе началось в 1920-х годах, когда в реку начали сбрасывать производственные отходы завода по производству сланцевого масла, и такая практика продолжалась и на протяжении всего существования Советского Союза. Проект ликвидации остаточных загрязнений устранил негативное воздействие на окружающую среду и создал среду, благоприятную для живой природы и безопасную для местного населения. Проект совместно финансировался Европейским фондом солидарности и Эстонским государством через Центр инвестиций в окружающую среду и государственный бюджет.