Завершились работы по очистке реки Пуртсе

Он добавил, что обеспокоенность местного сообщества судьбой своего региона была вполне понятна, и именно поэтому Министерство окружающей среды регулярно делилось информацией о ходе работ по очистке и старалось сделать для людей немного больше, чем было предусмотрено изначальным планом: «В целом у нас было очень хорошее сотрудничество с людьми, живущими в районе проведения работ по очистке. Несмотря на то, что работа команды по очистке могла на какое-то время нарушить их привычную жизненную среду, их радость от более чистой реки была куда большей. Понемногу начал восстанавливаться и животный мир вдоль берегов, а в воде растет популяция разных видов рыб».