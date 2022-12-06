Сотни деятелей культуры и их сторонники собрались на Ратуше в городе, который готовится стать культурной столицей Европы в 2024 году. Началась демонстрация, которую организаторы назвали «Равная оплата труда культурным работникам культурной столицы!».
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Демонстранты потребовали справедливой зарплаты для культурных деятелей
Демонстранты потребовали справедливой зарплаты для культурных деятелей
Около 16:30 вокруг плакатов и спикеров собралось почти несколько сотен жителей Тарту. Было много сотрудников Тартуского городского музея истории и сотрудников городской библиотеки.