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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Демонстранты потребовали справедливой зарплаты для культурных деятелей

Райму Хансон
Демонстранты потребовали справедливой зарплаты для культурных деятелей
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Фото: Margus Ansu

Сотни деятелей культуры и их сторонники собрались на Ратуше в городе, который готовится стать культурной столицей Европы в 2024 году. Началась демонстрация, которую организаторы назвали «Равная оплата труда культурным работникам культурной столицы!».

Около 16:30 вокруг плакатов и спикеров собралось почти несколько сотен жителей Тарту. Было много сотрудников Тартуского городского музея истории и сотрудников городской библиотеки.

Дискриминационный разрыв в оплате труда

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