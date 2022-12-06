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Опубликована первая книга из серии, посвященной футболу Эстонии

rus.postimees.ee
Опубликована первая книга из серии, посвященной футболу Эстонии
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Индрек Шведе подписывает свою книгу.
Индрек Шведе подписывает свою книгу. Фото: Postimees

Широкой публике представлена книга «История эстонского футбола, первая часть. От дворовых игр до Олимпиады в Париже 1924».

Автор издания – Индрек Шведе, который написал посвященную эстонскому футболу серию из пяти книг. Первая увидела свет совсем недавно и знакомит читателя с зарождением футбола Эстонии и рассматривает временной отрезок до участия в Олимпийских играх в Париже.

В ходе работы Шведе почти 20 лет изучал различные источники, работал с архивными документами, общался с экспертами. В итоге книга интересно выстроена, в ней содержится множество коротких историй, фотографий, неизвестных широкой общественности фактов, хронологических обзоров и многое другое.

Книгу «История эстонского футбола, первая часть. От дворовых игр до Олимпиады в Париже 1924» можно купить в интернет-магазине Teamspirit и крупнейших книжных магазинах Эстонии.

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