Опубликована первая книга из серии, посвященной футболу Эстонии

Автор издания – Индрек Шведе, который написал посвященную эстонскому футболу серию из пяти книг. Первая увидела свет совсем недавно и знакомит читателя с зарождением футбола Эстонии и рассматривает временной отрезок до участия в Олимпийских играх в Париже.

В ходе работы Шведе почти 20 лет изучал различные источники, работал с архивными документами, общался с экспертами. В итоге книга интересно выстроена, в ней содержится множество коротких историй, фотографий, неизвестных широкой общественности фактов, хронологических обзоров и многое другое.