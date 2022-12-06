Широкой публике представлена книга «История эстонского футбола, первая часть. От дворовых игр до Олимпиады в Париже 1924».
Опубликована первая книга из серии, посвященной футболу Эстонии
Опубликована первая книга из серии, посвященной футболу Эстонии
Автор издания – Индрек Шведе, который написал посвященную эстонскому футболу серию из пяти книг. Первая увидела свет совсем недавно и знакомит читателя с зарождением футбола Эстонии и рассматривает временной отрезок до участия в Олимпийских играх в Париже.
В ходе работы Шведе почти 20 лет изучал различные источники, работал с архивными документами, общался с экспертами. В итоге книга интересно выстроена, в ней содержится множество коротких историй, фотографий, неизвестных широкой общественности фактов, хронологических обзоров и многое другое.
Книгу «История эстонского футбола, первая часть. От дворовых игр до Олимпиады в Париже 1924» можно купить в интернет-магазине Teamspirit и крупнейших книжных магазинах Эстонии.